Milan, svolta per Xavi: porta un big del Barcellona

Spunta il nome di Xavi per la panchina del Milan: l’allenatore può portare in Italia anche un big che ha allenato al Barcellona

I piani per il futuro del Milan si scandiscono in questi giorni nel mezzo di una contestazione che chiuderà un’annata storta per i rossoneri sotto tutti i punti di vista. L’ultima di Serie A non servirà a cambiare le cose, dato che ormai i ragazzi di Sergio Conceicao hanno perso la Coppa Italia in finale contro il Bologna e sono rimasti fuori dalle coppe europee.

Siamo all’alba di un’altra rivoluzione per i meneghini, che è già iniziata con la scelta del direttore sportivo. Igli Tare sembra ormai aver sbaragliato la concorrenza e firmerà un contratto di tre anni con i rossoneri. Prima di arrivare alle modifiche alla rosa, la decisione fondamentale che dovrà prendere il ds sarà quella relativa l’allenatore.

Milan, spunta il nome di Xavi per la panchina

Anche in questo caso, di nomi se ne sono fatti davvero tanti nelle ultime settimane. Con Antonio Conte che sembra ormai indirizzato verso la Juventus e Massimiliano Allegri in pole per il Napoli – anche se il Milan resta in ballo -, sta sfumando anche la pista che porta a Vincenzo Italiano, che dovrebbe firmare il rinnovo con il Bologna.

Più passano i giorni, più il cerchio si stringe, anche perché i rapporti tra Tare e Maurizio Sarri non sono di certo idilliaci. Attenzione, quindi, a Gian Piero Gasperini, se dovesse decidere di lasciare l’Atalanta, ma spunta anche un nome a sorpresa ed è decisamente affascinante per tutti i tifosi rossoneri.

Si tratta di Xavi Hernandez, per cui le cose non sono andate benissimo a Barcellona, ma che resta un nome di grido e dalle idee molto chiare che potrebbe subito mettere a disposizione la sua filosofia di gioco per il Milan.

Dal Barcellona al Milan: occhio a un difensore

Se davvero Xavi dovesse superare la concorrenza, potrebbe portare con sé un difensore che ha fatto rendere ai massimi livelli a Barcellona. Stiamo parlando di Ronald Araujo.

Anche a causa degli infortuni, ha perso il posto da titolare in questa stagione con Flick e a gennaio è stato vicino al trasferimento alla Juventus. L’arrivo di Xavi potrebbe indurlo a prendere seriamente in considerazione l’ipotesi Milan. I costi però non sono affatto bassi e molto dipenderà da eventuali colpi dei blaugrana in quella zona di campo.