Milan al lavoro anche sul fronte cessioni: in quattro sono pronti a salutare

Il Milan continua a lavorare assiduamente anche sul fronte delle cessioni: sono quattro i calciatori che presto lasceranno i rossoneri.

Il Milan sta sfruttando questa sessione di mercato non solo per attuare una campagna acquisti di alto livello, ma anche per dare via quelli che sono gli esuberi della rosa. Come confermato dallo stesso Zlatan Ibrahimovic in occasione della conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca, l’idea del club rossonero è quella di avere un roster di 23 massimo 25 calciatori in vista della nuova stagione.

Per questo motivo, il Milan si sta dimostrando molto attivo sul fronte delle operazioni in uscita, con lo scopo di trovare le giuste soluzioni per i cosiddetti esuberi della rosa. Tra quelli che sono con la valigia in mano, ci sono Jan-Carlo Simic, Luka Romero, Lorenzo Colombo e Marco Nasti. Questi quattro sarebbero ad un passo dal mettere fine alla propria permanenza in quel di Milanello. Il club lombardo è al lavoro per definire le loro cessioni, gli addi imminenti sono quelli di Jan-Carlo Simic, Luka Romero e Lorenzo Colombo.

Milan pronto a formalizzare quattro cessioni

Il Milan prosegue il proprio lavoro sul mercato anche per quanto riguarda il fattore legato alle uscite. Jan-Carlo Simic è pronto a chiudere il suo brevissimo capitolo al Milan, sbarcando nel campionato belga.

Infatti, è ormai prossima dalla chiusura l’operazione che riguarda la cessione del difensore classe 2005 all’Anderlecht. Nonostante gli ottimi margini di crescita, il Milan ha preferito privarsi del giovane difensore, vendendolo a titolo definitivo. Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Jan-Carlo Simic passerà all’Anderlecht per 3 milioni di euro. Da questo affare, il Milan si è riservato il 20% sulla futura rivendita.

A stretto giro saluterà anche Luka Romero. Dopo l’esperienza di sei mesi avvenuta nella passata stagione con la maglia dell’Almeria, l’argentino tornerà nuovamente in Liga. Il Milan avrebbe definito la sua cessione al Deportivo Alaves con la formula del prestito con dirititto di riscatto.

Mentre Lorenzo Colombo si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Empoli. Dopo l’esperienza maturata in prestito nella passata stagione con i colori del Monza, l’attaccante rossonero si trasferirà in Toscana nuovamente in prestito. Il futuro del promettente Marco Nasti, invece, è destinato verso il campionato di Serie B. Il calciatore classe 2003 è conteso da Bari e Reggiana.

Come con i movimenti in uscita, il Milan continua a lavorare anche sulle trattative in entrata. Ad inizio della prossima settimana potrebbero arrivare dei riscontri positivi per le operazioni legata a Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic. Per il centrocampista del Monaco, i rossoneri sarebbero sempre più propensi dal presentare un’offerta da 15 milioni di euro. Mentre per il difensore del Salisburgo, la dirigenza vorrebbe formulare una proposta economica da 18 milioni.