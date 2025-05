Cosa disse Allegri di Rafael Leao e Theo Hernandez: il retroscena

Spunta un retroscena di Massimiliano Allegri riguardo Rafael Leao e Theo Hernandez e ciò che disse l’allenatore

Non è ancora arrivata l’ufficialità da parte del Milan, ma manca poco. Massimiliano Allegri ha firmato il contratto, un biennale con opzione per il terzo anno a 5,5 milioni di euro a stagione. Manca soltanto il comunicato, poi sarà tempo di un Allegri bis sulla panchina rossonera. E’ già arrivato uno Scudetto nella stagione 2010-11 e una Supercoppa Italiana.

Il pensiero di Allegri su Leao e Theo

Ma cosa disse di preciso Massimiliano Allegri riguardo Rafael Leao e Theo Hernandez? Al Corriere della Sera, il tecnico rilasciò un’intervista dicendo: “Il Milan ha due giocatori eccezionali e molto moderni, Theo Hernandez e Rafael Leao. Non c’è nel mondo un altro che salta l’uomo con la potenza e la leggerezza di Leao. Quando siamo tutti, siamo molto forti anche noi“.

Un gran bel pensiero, quello del nuovo allenatore del Milan, nei confronti dei due top player della squadra. Dopo una stagione difficile per entrambi, Leao e Theo potranno tornare ad alti livelli con un grande tecnico come Allegri. Nel corso della sua carriera, infatti, si è sempre contraddistinto per la valorizzazione dei top player.