Milan, subito una mazzata per Allegri: è ufficiale

Massimiliano Allegri non ha ancora iniziato la sua avventura al Milan, ma deve subito fare i conti con una mazzata

E’ arrivato il comunicato della separazione tra il Milan e Sergio Conceiçao. Manca pochissimo per l’ufficialità di Massimiliano Allegri, che sarà il primo tassello per il nuovo ciclo che ha intenzione di avviare il club rossonero dopo gli errori della stagione appena conclusa. Allegri ha firmato un contratto di due anni con opzione per il terzo anno.

Allegri salterà la prima di Coppa Italia

Allegri ha firmato un contratto da 5,5 milioni di euro l’anno. Ma sarà assente per la prima di Coppa Italia per scontare la squalifica avuta nella finale tra Juventus e Atalanta. Nello specifico, in quell’occasione l’allenatore prese ben due giornate. La prima giornata del prossimo campionato, dunque, sarà anche la prima dell’Allegri bis sulla panchina rossonera.

Dovrebbe essere contro il Bari il terzo turno di Coppa Italia, in caso di vittoria il Milan andrà avanti al quarto turno che si disputerebbe a settembre. L’obiettivo principale sarà quello di rientrare subito in Champions League.