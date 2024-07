Milan, primo contratto per Camarda: quanto guadagnerà il talento rossonero?

L’ufficialità tanto attesa è arrivata, con Camarda che ha firmato il primo contratto da professionista: ma quanto guadagnerà il talentino rossonero?

Il futuro in casa Milan è splendente. Ieri è arrivata l’ufficialità tanto attesa, con Francesco Camarda che ha firmato il suo primo contratto da professionista per i prossimi tre anni. L’attaccante italiano giocherà con la squadra Under 23 Milan Futuro e resterà legato al club rossonero fino al 30 giugno 2027. Camarda con il Milan ha vinto lo scudetto Under 15, è diventato il più giovane esordiente di sempre in Serie A e ha conquistato il titolo all’Europeo Under17 da MVP. Un predestinato che il club rossonero non si è voluto far scappare nonostante il grande interesse proveniente dai più importanti club europei. Ma quanto guadagnerà il baby fenomeno italiano?

Milan, contratto da 800 mila euro a stagione per Camarda

Nella giornata di ieri è arrivata la tanto attesa ufficialità del primo contratto da professionista di Francesco Camarda. Dopo aver bruciato le tappe, il classe 2008 non ha intenzione di fermarsi ed è pronto a brillare anche con la maglia del Milan Futuro. Secondo quanto riportato da Calcio&Finanza Camarda dovrebbe percepire un ingaggio da 800mila euro netti a stagione più eventuali bonus.

Uno stipendio molto importante per un calciatore di quell’età ma che fa capire quanto il Milan abbia intenzione di puntare sull’attaccante italiano. Camarda, tifoso rossonero fin da bambino, vuole diventare grande indossando la maglia della sua squadra del cuore, e la firma del contratto da professionista rappresenta solo il primo passo di una storia che si spera possa essere ancora molto lunga.