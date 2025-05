Ultim’ora Italiano, svolta per il suo futuro: anche il Milan osserva

Arrivano importanti aggiornamenti sul futuro di Vincenzo Italiano, uno dei nomi candidati per la panchina del Milan.

Continua la ricerca allenatore in casa Milan ed il club rossonero valuta alcuni nomi per la panchina. Tare è al lavoro, ci sono diverse situazioni nel mirino e la società sta valutando insieme al dirigente. Si è parlato di Allegri e persino di Antonio Conte (due opzioni comunque complicate) e poi c’è il caso di Vincenzo Italiano, uno dei nomi più osservati dal club rossonero.

Italiano pochi giorni fa ha battuto il Milan nella finale di Coppa Italia ma il tecnico sembrerebbe gradito sia a Furlani che a Tare ed è una possibilità molto interessante. Negli ultimi minuti il giornalista Gianluca Di Marzio ha dato aggiornamenti su Sky Sport sulla situazione contrattuale tra Italiano e il Bologna.

Mercato Milan, arrivano novità su Italiano: ora che succede?

Secondo il giornalista al momento non ci sarebbe alcun accordo tra il Bologna ed Italiano e di conseguenza le parti si ritroveranno a parlare la settimana prossima per provare a trovare una quadra. Una situazione che non riguarda solo l’aspetto economico ma anche cose relative al progetto del club felsineo.

Il Milan osserva da posizione ravvicinata con Italiano che resta uno dei primi nomi nel mirino del club rossonero e in caso di addio al Bologna potrebbe esserci un serio affondo. Occhio a quello che succede ed i prossimi giorni saranno decisivi.