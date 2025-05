Dal Barcellona al Milan, colpo a costo zero: Tare ci pensa seriamente

Si susseguono nomi di calciomercato in casa Milan e nelle ultime ore arriva un’interessante suggestione per un colpo a costo zero.

Primi spifferi di mercato con l’arrivo di Igli Tare ed i prossimi saranno giorni intensi in casa Milan. La priorità resta il tecnico, in prima fila restano i nomi di Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano ma occhio anche ad altre ipotesi che possono stuzzicare o meno l’ex dirigente del club biancoceleste. Ma oltre a questo tiene banco il mercato.

Il Milan farà cambiamenti in ogni reparto, dalla difesa all’attacco ed occhio quindi a possibili affari a costi contenuti. Il giornalista di Relevo Matteo Moretto ha parlato in queste ore nel consueto podcast con Fabrizio Romano ed ha confermato che il Milan è sulle tracce di un colpo a costo zero, un giocatore già inseguito in passato ed era il lontano 2021.

Mercato Milan, occhio al laterale del Leeds

Secondo quanto riporta Matteo Moretto il Milan sarebbe sulle tracce di Junior Firpo, laterale dominicano in scadenza con il Leeds e pronto cosi ad una nuova avventura. Ricordiamo anche per una breve e non entusiasmante esperienza con il Barcellona ma il giocatore è gradito a Tare e soprattutto rappresenterebbe un affare low cost.

Occhio quindi al colpo di mercato, una trattativa che potrebbe essere intrecciata a quella relativa al francese Theo Hernandez. Il giocatore ha ormai solo un anno di contratto e le prossime settimane saranno decisive per capire il suo futuro, difficile l’ipotesi rinnovo e si parla addirittura di un possibile trasferimento in Arabia Saudita.