Theo Hernandez insieme a Inzaghi, colpo di scena: l’annuncio lascia di sasso

Il futuro di Theo Hernandez resta in forte bilico ed ora ci potrebbe essere un clamoroso colpo di scena per il giocatore francese.

In casa Milan è tempo di valutazioni, il club non si è qualificato per le coppe e ormai nessuno è certo di restare in maglia rossonera. Uno dei casi più eclatanti riguarda senza dubbio l’ex capitano Theo Hernandez, giocatore con il contratto in scadenza nel 2026 e il cui futuro resta in forte bilico.

Il giocatore difficilmente resterà senza rinnovo e allo stesso tempo le parti sembrano molto distanti per un possibile accordo tra le parti. L’addio al Milan è possibile e nelle ultime ore è nata una voce clamorosa con Theo che potrebbe addirittura lasciare il calcio europeo, in virtù di una grossa offerta economica. Le ultime sono sorprendenti.

Mercato Milan, offerta araba per arrivare a Theo Hernandez

Secondo quanto riporta il giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, come confermato sui propri profili social, l’Al Hilal sarebbe molto interessato a Theo Hernandez e starebbe corteggiando il giocatore francese con grandi offerte economiche. Su Theo ci sono diversi club della Saudi Pro League ma l’Al Hilal sarebbe la squadra più forte al momento.

E’ curioso il fatto che il club arabo lavora in un doppio fronte milanese anche a Simone Inzaghi e quindi l’allenatore dell’Inter e l’ex capitano rossonero potrebbero ritrovarsi tra pochi giorni all’interno della stessa squadra. Una situazione davvero rocambolesca.