Milan, il colpo a centrocampo si avvicina: Ibrahimovic e Moncada in pressing sul giocatore

Il Milan continua ad essere in pressing costante sul calciatore: la società rossonera si appresta a chiudere l’operazione.

Dopo aver chiuso l’affare Morata, il Milan adesso ha tutte le intenzioni di far decollare la propria campagna acquisti, permettendo a mister Paulo Fonseca di contare su nuovi innesti di assoluto livello per la nuova stagione. Non solo il reparto d’attacco, il club rossonero vuole aumentare il tasso tecnico praticamente in tutti i reparti.

Una delle zone del campo che la compagine rossonera tiene vivamente a rinforzare riguarda il centrocampo. Proprio in mediana qualcosa è mancato al Milan a margine dell’ultima stagione, sul piano della quantità ma anche della qualità. Dopo i problemi riscontrati nell’annata precedente, il club lombardo si è messo alla ricerca di un centrocampista che possa garantire alla mediana copertura, fisicità e tecnica. Caratteristiche che secondo la dirigenza rossonero può portare l’arrivo di Youssouf Fofana.

Il Milan resta in pressing su Fofana

Il Milan continua a tenere il piede fermo sull’acceleratore per cercare di assicurarsi le prestazioni di Youssouf Fofana. La società rossonera vede nel centrocampista francese del Monaco il rinforzo ideale per la mediana.

Secondo l’edizione odierna del quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, quello di Fofana è uno dei principali obiettivi di mercato del club lombardo per dare maggiore qualità e quantità alla mediana. Un’interesse che il Milan sarebbe prossimo dal voler concretizzare, andando all’assalto decisivo. La compagine rossonera sembrerebbe sempre più propensa a presentare un’offerta da 15 milioni di euro, bonus compresi.

La distanza tra le parti sarebbe diventata minima con il passare dei giorni e tutto fa pensare che presto il Milan potrebbe dare l’accelerata giusta per chiudere il tanto agognato colpo a centrocampo. Ibrahimovic e Moncada vorrebbero spingere il Monaco verso la cessione facendo leva sull’accodo già trovato da tempo con il calciatore classe 1999. L’accordo sarebbe ad un passo, sopratutto perché i monegaschi avrebbero abbassato le proprie pretese sul cartellino, passando da una richiesta di 25 milioni a 18.

Proprio per quanto riguarda la mediana, il Milan starebbe tenendo in considerazione un altro nome: Lazar Samardžić. In ordine cronologico, il centrocampista classe 2002 è uno degli ultimi profili finiti sul taccuino di mercato del Milan. Ci sarebbero già stati dei contatti tra la società lombarda e l’entourage del calciatore.

Il serbo avrebbe già dato il suo via libera al trasferimento nella Milano rossonera, frutto dei positivi incontri avvenuti nel corso di questa settimana. Secondo Fabrizio Romano, nei prossimi giorni il club lombardo dovrebbe iniziare ad intavolare dei dialoghi anche con la stessa Udinese. La compagine rossonera vorrebbe avviare la trattativa con l’inserimento di una contropartita tecnica.

Per quanto riguarda il mercato in uscita, invece, nelle scorse ore è stata definita la cessione di Jan-Carlo Simic. Il difensore classe 2005 è volato a Bruxelles per dare inizio alla sua nuova avventura con la maglia dell’Anderlecht. Il Milan ha ceduto il giovane difensore a titolo definitivo, guadagnando dalla cessione 3 milioni di euro più il 20% della futura rivendita.