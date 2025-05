Milan, occhi puntati sul “re degli assist”: Tare lo vuole ad ogni costo

Il Milan punta il “re degli assist”. Venti passaggi decisivi in 44 apparizioni stagionali per il fantasista. Il calciatore è finito nel mirino di Igli Tare, suo grande estimatore da tempo.

Il Milan deve schiacciare il piede sull’acceleratore. Non c’è più tempo di pensare ma solamente di agire, specialmente in un contesto così avverso. La stagione può considerarsi terminata e quindi occorre mettere i primi mattoni per il futuro. Un avvenire che non ammette più annate come quella che sta volgendo al termine. L’anno prossimo la qualificazione in Champions League potrebbe non essere sufficiente per i tifosi, che dopo aver vinto una sola Supercoppa nelle ultime tre primavere esige un cambio di passo dalla società, ritenuta la principale responsabile di questo crollo annunciato, culminato dagli ultimi due risultati.

Milan, ora bisogna accelerare: Tare, allenatore e poi almeno un colpo per reparto

Sul fronte direttore sportivo la svolta è imminente. Dopo mesi di sondaggi e colloqui, il prescelto in via Aldo Rossi sarebbe Igli Tare. L’ex Lazio sembra avere le idee chiare sul da farsi, a partire dall’allenatore. Il favorito del dirigente albanese porta il nome di Vincenzo Italiano, artefice della Coppa Italia del Bologna vinta proprio ai danni del Diavolo. Oltre al capitolo allenatore, al suo insediamento Tare potrebbe proporre una lista di calciatori su cui investire. Uno di questi potrebbe essere Rayan Cherki.

Il fantasista è in un’uscita dal Lione, suo club di adozione. L’algerino, come riporta calciomercato.com, è uno dei pezzi più pregiati nella vetrina europea dei mesi estivi. Il classe 2003 avrebbe infatti deciso di terminare anzitempo il contratto in scadenza nel 2026 per tentare il grande salto in una big d’Europa. E alcune società si sarebbero già fatte avanti. Tra queste spicca anche l’Atalanta, che potrebbe intavolare un duello a distanza contro il Milan.

Milan, occasione Cherki per l’estate: testa a testa con l’Atalanta

12 reti e venti assist in 44 presenze stagionali rappresentano l’invidiabile bottino del trequartista con l’Olympique Lione. In estate, la società transalpina sarà costretta ad almeno un sacrificio, vista la situazione finanziaria di difficoltà. Tuttavia, i club interessati a Cherki possono scavalcare la trattativa con “Les Gones”, pagando direttamente la clausola rescissoria da 22,5 milioni di euro.

Per il Milan non sarà facile avere la meglio nella sfida di mercato all’Atalanta, da sempre affascinata da calciatori tecnici e che in estate potrebbe salutare Lookman. L’arrivo di Igli Tare potrebbe dare lo sprint giusto per mettere la freccia e avviare il processo di ridimensionamento dell’organico.