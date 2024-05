Milan, scelto il nuovo allenatore: succederà la prossima settimana

Per il Milan i prossimi giorni saranno decisivi in chiave nuovo allenatore. Il nome è stato scelto e si aspetta solo una cosa; la notizia.

Possiamo definirlo concluso già da diverso tempo il campionato del Milan, o almeno chiuso già dal raggiungimento della final four della prossima edizione di Supercoppa Italiana. La squadra rossonera nella prossima stagione giocherà dunque in Champions League e, appunto, anche la Supercoppa Italiana tra le altre cose. Obiettivi che sono stati raggiunti con Stefano Pioli in panchina in questa stagione. Il tecnico emiliano però è arrivato, con molte probabilità, alla fine del suo percorso con il Diavolo.

Ci sarà un cambio tecnico sulla panchina, un cambio di rotta. Il nuovo profilo cercato della dirigenza, per la sua squadra, però non si discosta troppo da quello che Pioli ha offerto al Milan in questi anni. Si cerca un allenatore che sappia evidenziare i giovani presenti in squadra, che giochi all’attacco e nel nome di Paulo Fonseca sono state intraviste queste qualità. L’allenatore portoghese però non ha solo il Milan tra le pretendenti. I prossimi giorni potranno essere decisivi per il suo futuro non appena saranno raggiunti i suoi obiettivi stagionali.

Milan, si vira verso Fonseca come nuova guida tecnica

L’attuale allenatore del Lille non ha solo il Milan nel futuro. C’è un intreccio con un club francese e nei prossimi giorni lo scenario potrà essere più chiaro.

Attualmente Paulo Fonseca sta cercando di raggiungere una qualificazione Champions League con una squadra che al Milan conoscono bene: il Lille. L’ex squadra di Leao e Maignan difatti sta lottando in queste ultime giornate per rimanere tra le prime squadre della Ligue 1 e arrivare in Europa e nei prossimi giorni giocheranno la loro ultima partita in campionato.

Una volta concluso il suo campionato francese Paulo Fonseca saprà meglio cosa fare per la prossima stagione. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport sull’allenatore portoghese c’è anche il Marsiglia e Fonseca farà la sua scelta a campionato concluso, o almeno entro cinque giorni, facendo sapere al club francese le sue intenzioni.

Così l’allenatore deciderà in quale club approdare ma il Milan è più gradito. Dunque il Diavolo si appresta a concludere l’esperienza con Stefano Pioli e i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire chi sarà il nuovo tecnico rossonero. Starà tutto all’allenatore portghese, difatti, quale meta scegliere per la sua nuova esperienza, e tra queste tornare in Italia non gli dispiacerebbe.