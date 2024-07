Milan, affare fatto: in città già stasera

Il Milan è pronto ad ufficializzare l’affare: il calciatore arriva in città già stasera, domani visite mediche e firma sul contratto

Per il Milan è un mercato molto diverso rispetto a quello dell’anno scorso. Dopo aver chiuso per Alvaro Morata, che sarà il nuovo centravanti dei rossoneri, è caccia adesso ad un difensore centrale e ad un centrocampista.

Gli obiettivi sono stati individuati da tempo e le trattative sono in stato avanzato: Pavlovic per la difesa e Fofana per il centrocampo. Sono loro i prescelti per costruire la nuova ossatura del Diavolo.

Entrambe le operazioni però sono tutt’altro che semplici: incassato il sì di tutti e due, si sta lavorando adesso per convincere i loro rispettivi club, Salisburgo e Monaco. Al momento c’è distanza fra domanda e offerta ma le sensazioni provenienti da Casa Milan sono positive.

In attesa di chiudere questi due colpi in entrata, però, la società è al lavoro anche per le uscite. E molto presto ne verranno ufficializzate due.

Cessione confermata, è già in città: domani le visite mediche

Come scrive Matteo Moretto sui suoi profili social, in queste ore è previsto l’arrivo a Bruxelles di Jan–Carlo Simic. Il difensore, non convocato da Paulo Fonseca per l’amichevole contro il Rapid Vienna, è pronto per iniziare una nuova avventura.

Il Milan infatti lo ha ceduto a titolo definitivo all’Anderlecht per soli 3 milioni. Domani mattina farà le visite mediche e firmerà l’accordo.

Il suo contratto coi rossoneri era in scadenza il prossimo anno e c’è stata una trattativa per il rinnovo. L’accordo però non è arrivato, e la sensazione è che non si sia trattato soltanto di una questione economica.

I rossoneri avevano per lui un piano piuttosto chiaro: almeno un anno nel Milan Futuro in Serie C per poi fare il salto in prima squadra nella stagione successiva.

Un programma che evidentemente non era in linea con le sue aspettative. Simic voleva subito la prima squadra ed essere protagonista, cosa che ovviamente il Milan non poteva offrirgli.

E così la decisione di andare all’Anderlecht, in Belgio, dove ha sicuramente ottime possibilità di giocare con continuità e crescere. Per i rossoneri è sicuramente una brutta perdita perché si tratta di uno dei migliori prospetti del vivaio dopo Camarda (e sicuramente fra i più pronti).

I rossoneri incasseranno solo 3 milioni, una cifra irrisoria per il valore del difensore classe 2005 ma il contratto in scadenza fra un anno era un rischio troppo grande.

Il Milan conserva una percentuale di rivendita del 20%.