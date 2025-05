Conte Milan, colpo di scena: la rivelazione lascia di stucco

Continuano i rumors sul futuro di Antonio Conte. Alcune dichiarazioni sembrano avvicinarlo nuovamente al Milan e sarebbe clamoroso.

Una sola vittoria e Antonio Conte tornerà campione, vincitore della serie A e quest’anno gli riuscirebbe un’impresa epica con un Napoli reduce da un decimo posto in classifica e senza le sue stelle migliori Kvaratskhelia e Osimhen. Nessuno lo avrebbe detto e invece ancora una volta Antonio Conte ha stupito tutti.

Ora però continuano a crescere i rumors su un clamoroso addio, i rapporti con il Napoli non sarebbero dei migliori e il tecnico sarebbe pronto a salutare dopo una sola stagione. Si è parlato molto di Juventus in queste ore e per alcuni è addirittura già fatta, ma occhio ai colpi di scena e negli ultimi minuti alcune dichiarazioni hanno acceso il web, specialmente sponda rossonera.

Conte al Milan? Ecco quello che sta succedendo

Il giornalista Maurizio Suma è intervenuto a TeleLombardia ed ha parlato della panchina del Milan ed anche di Antonio Conte, rilasciando parole che in questi minuti hanno fatto il giro del web. Per molti il passaggio alla Juve è scontato ma non per tutti e anzi il giornalista ha svelato:

“State dando già Conte alla Juve, ma da quanto mi risulta CALMA…” con uno sguardo sornione che sembra alludere ad un possibile inserimento del Milan. Quindi occhio ai colpi di scena, anche per il futuro di Conte.