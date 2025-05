Da Liberali a Camarda, il Milan di Tare punta sui giovani: spunta un retroscena

Il Milan è una squadra che negli ultimi anni ha puntato molto sui giovani e Igli Tare è un Ds che sembra fare al caso dei dirigenti rossoneri.

La stagione del Milan è stata a dir poco fallimentare e il club rossonero terminerà domenica sera nel peggiore dei modi con i tifosi che contesteranno nella sfida casalinga contro il Monza. Un’annata da dimenticare, la vittoria in Supercoppa è troppo poco in un anno dove la squadra non si è qualificata per le coppe e il Milan Futuro – seconda squadra rossonera – è addirittura retrocessa in serie D. Per questo e per tanti motivi la società ha deciso di affidarsi a Igli Tare come nuovo Ds del club.

Tare d’accordo con il Milan, un indizio lo conferma

Il Milan è molto attento ai giovani, la linea di RedBird è chiara a tutti da tempo ma Igli Tare è un dirigente che forse mancava nell’asset dirigenziale del club rossonero. L’ex Lazio è molto attento ai giovani e i colleghi di Tuttomercatoweb hanno ricordato un dettaglio non da poco riguardo i giovani, un dettaglio che conferma il forte interesse del dirigenti per questi ultimi.

Era lo scorso Novembre e Tare partecipò ad una simpatica intervista con i colleghi di DAZN dove parlò dei giovani del nostro campionato e fece una sua personale Top 11. In quella squadra c’erano addirittura 4 giovani talenti rossoneri e questo evidenzia come il dirigente ha già osservato molto il club milanese. Ecco nello specifico la Top 11 di Tare:

Martinelli (Fiorentina); Savona (Juventus), Comuzzo (Fiorentina), Leoni (Parma), Bartesaghi (Milan); Prati (Cagliari), Zeroli (Monza ma via Milan), Pisilli (Roma); Liberali (Milan), Camarda (Milan), Fazzini (Empoli).

Occhio al caso Liberali, Tare è già al lavoro

E proprio dai giovani Tare dovrà ripartire e valutare cosa farne. Per Camarda l’ipotesi più concreta sembra essere un prestito tra serie A e Serie B e stessa sorte dovrebbe capitare a Zeroli. Diversa la situazione invece del giovane talento Mattia Liberali, classe 2007 di grande prospettiva e che avrebbe grande apprezzamenti da parte del dirigente.

Il contratto di Liberali è però in scadenza a Giugno 2026 e fin adesso diversi club italiani ed europei stanno monitorando con attenzione le sue prestazioni. Nello specifico si è parlato soprattutto di Fiorentina e Atalanta, ma occhio addirittura anche all’Inter. Uno dei primi compiti di Tare dovrà quindi essere questo.

Come riporta Calciomercato.com il neo dirigente rossonero Igli Tare starebbe già lavorando a questa situazione ed uno degli obiettivi di queste settimane è blindare con il rinnovo Mattia Liberali.