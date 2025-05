Il Milan sul giovane talento della serie A: Tare sfida l’Inter

Il mercato del Milan potrebbe accendersi nei prossimi giorni e la società ha già le idee chiare sui giocatori sul quale puntare.

Nelle ultime ore ha sconvolto il mercato del Milan la decisione di puntare definitivamente su Igli Tare. Il ds ex Lazio è stato accostato per diversi mesi ai rossoneri ma in un modo o nell’altro non si è fatto mai nulla. Ora il club si è deciso, Tare è ad un passo e a quanto pare già starebbe lavorando per la squadra del futuro.

Ovviamente le linee guida di RedBird sono chiare, a prescindere da chi sarà il nuovo tecnico. La società vuole giovani futuribili a basso costo e – a meno di clamorose cessioni – non ci saranno grandi investimenti. Il club ha però le idee chiare su dove rinforzare la rosa, serviranno due o tre difensori e Igli Tare è pronto subito ad un importante investimento.

Mercato Milan, piace la giovane promessa diciannovenne

Secondo alcune indiscrezioni il Milan è sulle tracce del giovane e talentuoso difensore del Parma Giovanni Leoni, diciannovenne in rampa di lancio e talento di indubbie qualità. Il giocatore si sta mettendo in mostra in queste settimane e il suo valore si è triplicato con Leoni che vale almeno 20 milioni di euro.

Sul centrale del club ducale non c’è solo il Milan ma in particolare il giocatore piace da tempo all’Inter che lo segue con attenzione. Occhio poi in particolare anche a Juventus e Napoli, sempre attente ai giovani di talento.