Doccia gelata Milan, non sarà lui il prossimo allenatore: l’annuncio di Di Marzio è una beffa

Arriva la notizia beffa in casa Milan. Difficilmente l’allenatore individuato dalla società rossonera ricoprirà il ruolo di tecnico. Quanto avvenuto nelle ultime ore conferma tutto.

L’auspicio dei tifosi del Milan è che la stagione 2024/2025 sia solamente una brutta parentesi nella gloriosa storia del club. Chiunque allenerà i rossoneri nella prossima stagione, si troverà con le spalle al muro. Il ritorno nell’Europa che conta sarà il minimo indispensabile richiesto a tecnico e squadra per cui, Supercoppa Italiana a parte, l’annata è stato un vero flop. Nè Fonseca nè Conceiçao sono mai riusciti a dare una svolta necessaria a risollevare l’ambiente. Ma di certo non è solamente la panchina il luogo in cui cercare colpevoli. Nessuno è escluso dal processo, inevitabile già dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia.

Il Milan deve ripartire da zero: l’aggiornamento sul fronte allenatori

Già dalla scelta del successore di Conceiçao sarà possibile capire le ambizioni della dirigenza, che non può più sbagliare da qui in avanti per riconquistare una fiducia ai minimi storici da parte del popolo rossonero. Ci sono diversi nomi sul piatto, su cui il nuovo direttore sportivo, probabilmente Tare, avrà voce in capitolo. Una settimana dopo averlo incrociato all'”Olimpico”, il profilo più altisonante è quello di Vincenzo Italiano. Attualmente, però, le percentuali di approdo in rossonero sono ridotte.

In base a quanto riferito da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si è tenuto un incontro a Casteldebole tra gli agenti dell’ex Fiorentina e i vertici rossoblù. Un primo approccio che non ha dato esiti particolari, sebbene l’entourage di Italiano abbia espresso la volontà di rimanere nel capoluogo emiliano anche per la prossima annata, anche perchè non sono ancora giunte offerte ufficiali da via Aldo Rossi . Desiderio corrisposto anche dalla società felsinea, che intende prolungare il contratto in scadenza nel giugno 2026.

Italiano-Bologna, primo incontro per il rinnovo: c’è volontà di proseguire insieme

Non si possono tuttavia escludere categoricamente contatti futuri tra Italiano e il Milan, magari proprio quando Igli Tare sarà ufficialmente nominato direttore sportivo. Nella lista dei papabili non figura, però, solamente Italiano. Rimane calda la pista Massimiliano Allegri, ma anche Maurizio Sarri, entrambi liberi da vincoli così come un altro ex Juventus, Thiago Motta.

Secondo Di Marzio, infatti, l’italobrasiliano è il nuovo nome che va inserito nell’elenco di coloro che potrebbero raccogliere il testimone di Conceiçao, il quale saluterà la Milano rossonera dopo l’ultima di campionato con il Monza.