Ultim’ora Italiano, arriva l’annuncio di Di Marzio: Milan avvisato

In casa Milan si lavora ancora alla questione tecnico e Vincenzo Italiano è uno dei nomi più caldi accostati al club.

Nelle ultime ore l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano è stato accostato a più riprese al Milan e secondo varie emittenti il tecnico sarebbe una delle prime scelte del Milan per la prossima stagione. L’ex Spezia e Fiorentina gode della totale fiducia di Igli Tare ma intanto si rincorrono i rumors e anche Italiano osserva con attenzione.

L’allenatore è stato colui che ha inflitto una delle ultime delusioni al Milan, il tecnico del Bologna vincitore nella finale di Coppa Italia. Intanto però arrivano rumors e il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio ha fatto chiarezza svelando le ultime sul futuro del tecnico rossoblù, è un vero e proprio colpo di scena.

Sorpresa Italiano, ecco le ultime sull’obiettivo Milan

Oggi c’è stato un primo incontro tra le parti, si è discusso sia riguardo all’ingaggio che ai progetti futuri ma come riporta Di Marzio il tecnico avrebbe espresso la volontà di restare a Bologna. Italiano sta bene a Bologna e soprattutto sarebbe un segno di riconoscenza verso chi ha puntato su di lui durante un periodo difficile. Italiano quindi vede il rinnovo più vicino.

Il tecnico aprirebbe all’addio solo in caso di progetti e pensieri futuri totalmente differenti rispetto alla società, ma al momento non sembra esserci questo rischio, Italiano al momento è più vicino al Bologna con il Milan che perde cosi un obiettivo concreto per la panchina.