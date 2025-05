Ricci Milan, arriva l’annuncio di mercato: cessione più vicina?

Il centrocampista del Torino Samuele Ricci è uno degli obiettivi principali in casa Milan. Le parole sembrano una vera e propria apertura.

In casa Milan si pensa ormai alla prossima sessione di mercato e la squadra rossonera cambierà molto, in tutti i reparti. Dalla porta dove Maignan è a forte rischio fino all’attacco dove sono in molti sul piede di partenza. Si valutano vari nomi e il Milan è a caccia di un regista in vista della prossima stagione.

Anche prima dell’arrivo di Igli Tare (che ricordiamo non è ufficiale) e senza conoscere il nome del nuovo tecnico Samuele Ricci viene definito come il nome principale per il club rossonero. Il Milan pensa a lui con grande attenzione, il giocatore piace ma ha un’alta valutazione e su di lui c’è grande concorrenza (Inter e Napoli su tutte). E intanto arrivano importanti dichiarazioni.

Sorpresa Milan, arriva l’annuncio su Ricci

Se prima non c’erano state grandi dichiarazioni riguardo Ricci ora è arrivata una prima apertura. Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Radio Rai ed ha trattato di tanti temi, compreso il futuro di alcuni suoi giocatori. Ecco le sue parole:

“Ricci? Non parlo di mercato ma posso dire che nel prossimo calciomercato uno o due giocatori andranno ceduti. Tutti vendono, anche Inter o Atalanta e Bologna, l’importante è avere un buon scouting che sia capace di rimpiazzarli”, ha spiegato cosi il patron del club granata.