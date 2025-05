Mercato Milan, è asta per il nuovo bomber: arriva dalla Premier

Il Milan è pronto ad una vera asta di mercato per acquistare un grande bomber. Sul giocatore della Premier League ci sono diversi club europei.

Una stagione da dimenticare in casa Milan e ci sono varie situazioni dal quale provare a rifondare. Il mercato rossonero sarà attivissimo e la società lavorerà molto sia in entrata che in uscita. In particolare il club proverà a fare movimenti per quel che riguarda l’attacco dove il solo Santiago Gimenez sembra certo del posto: il messicano è arrivato a gennaio e affronterà l’estate per provare ad ambientarsi meglio al calcio italiano.

Mosse di mercato Milan, sarà una vera rivoluzione

Se Gimenez è l’unico certo di restare, in casa Milan sono molti a poter salutare a fine anno. In primo luogo Tammy Abraham non verrà riscattato, su di lui pesa in particolare il pesante ingaggio e le alte richieste della Roma e per questo appare più probabile una cessione in Premier League. Jovic non verrà confermato mentre è da valutare il discorso del giovane Camarda.

Il Golden Boy rossonero potrebbe partire in prestito e ora bisogna solo valutare se mandarlo in serie A o in serie B. Il Milan punta molto su di lui e cercherà la miglior opzione per rilanciarlo dopo un’annata complicata. Diversa invece la situazione Leao, l’attaccante non è una prima punta, il Milan potrebbe decidere di sacrificarlo ma solo in caso di grandissime offerte. E non per altro. Il club rossonero intanto potrebbe comunque acquistare una nuova punta e nelle ultime ore è spuntato un nome da capogiro.

Il Milan piomba su Darwin Nunez: ecco la situazione

Il Milan dovrà prendere 1 o 2 punte e secondo quanto riporta Caughtoffside il club rossonero è uno dei club sulle tracce di Darwin Nunez, forte centravanti in uscita dal Liverpool. L’attaccante uruguaiano è un nome di gran livello che in Premier e nel gioco di Slot non sembra trovarsi a suo agio, cosi lui e il suo entourage stanno trovando delle alternative.

Il Milan, ovviamente a determinate condizioni, sarebbe pronto ad ingaggiare l’attaccante e sarebbe un colpaccio. Nunez ha molto mercato in Arabia Saudita e l’Al Hilal sarebbe pronto ad ingaggiarlo, ma il giocatore non è cosi certo di lasciare il calcio europeo e valuta cosi tutte le opportunità. Si è parlato molto di Napoli per la prossima stagione ma ora spunta l’ipotesi Milan che farebbe di tutto per acquistarlo.

L’obiettivo è prenderlo in prestito con diritto di riscatto, un modo per valutare il giocatore sul campo e poi decidere solo poi se ingaggiarlo o meno. Non si preannuncia una trattativa facile, visto specialmente il lauto ingaggio ma il Milan osserva la sua situazione e Nunez è un nome che stuzzica molto per la prossima stagione.