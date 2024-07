Il Milan lo cede in Serie A, clamoroso scenario

Il Milan è al lavoro per cedere gli esuberi: affare a sorpresa in Serie A, lo scenario è clamoroso. Tutti i dettagli

Il primo acquisto ufficiale del nuovo Milan di Paulo Fonseca è Alvaro Morata. L’annuncio è arrivato solo pochi giorni fa: lo spagnolo adesso è in vacanza e rientrerà solo dopo il 5 agosto per iniziare questo nuovo importante capitolo della sua carriera.

La società è adesso al lavoro per gli altri ruoli: si cerca un difensore centrale e un centrocampista con doti da mediano. I nomi sono quelli di Pavlovic del Salisburgo e Fofana del Monaco.

Nel frattempo però i rossoneri stanno parlando anche con Lazar Samardzic ma non come alternativa a Fofana: i due sono molto diversi fra loro e il giocatore dell’Udinese arriverebbe per fare il trequartista.

Come detto da Ibrahimovic durante la conferenza stampa di presentazione di Fonseca, però, non bisogna dimenticare le uscite. A breve saranno ufficiali quelle di Simic e Romero, ma tanti altri sono in cerca di una nuova sistemazione.

Conte lo vuole al Napoli, colpo in casa Milan

Fra questi c’è anche Alexis Saelemaekers, nonostante sia stato uno dei più positivi nell’amichevole di ieri contro il Rapid Vienna. Quello rientrato dal prestito al Bologna è completamente un altro: lavoro incredibile di Thiago Motta su di lui, che lo ha trasformato e reso giocatore vero.

C’è una buona parte di tifosi che spinge per una sua permanenza ma il belga è una ghiotta possibilità di incasso per il Milan, che era convinto nel riscatto per 10 milioni da parte del Bologna e invece a sorpresa non se n’è fatto nulla.

Adesso si cerca la soluzione migliore. Ci sono stati un po’ di sondaggi anche dalla Premier League, con il Leicester in prima fila, ma l’offerta arrivata ai rossoneri non ha soddisfatto. Vedremo se ci sarà un rilancio, ma la notizia di queste ultime ore è un clamoroso scenario.

Come scrive Tuttomercatoweb, Saelemaekers avrebbe stregato Antonio Conte, che quindi sarebbe ben felice di portarlo al Napoli.

Quello che piace al tecnico è la sua duttilità tattica oltre che per il dinamismo.

Potrebbe essere un vero e proprio jolly per il suo Napoli: esterno a destra a tutta fascia oppure mezza punta vicino al connazionale Lukaku, primo candidato per sostituire Osimhen.

Il Milan per lasciarlo partire chiede 20 milioni, vedremo se De Laurentiis sarà disposto ad accontentare ancora una volta il suo allenatore. L’estate per gli azzurri è ancora molto lunga.