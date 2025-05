Milan, ora è ufficiale: tanti saluti a Sergio Conceiçao

Il Milan ha ufficialmente detto addio a Sergio Conceiçao e lo ha fatto con un comunicato apparso sul sito del club

Sergio Conceiçao ha lasciato ufficialmente il Milan. Era questione di tempo prima che arrivasse il comunicato ufficiale apparso sul sito del club, che ha scelto di puntare su Massimiliano Allegri. Per il tecnico portoghese una Supercoppa Italiana vinta e un pessimo percorso nelle altre competizioni, soprattutto in Serie A e in Champions League.

Milan, ufficiale l’addio di Sergio Conceiçao

Di seguito, il comunicato ufficiale del Milan che ha annunciato l’addio di Conceiçao: “AC Milan e Sérgio Conceição non proseguiranno il loro percorso insieme nella prossima stagione sportiva. Il Club desidera ringraziare Sérgio e il suo staff per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrati alla guida della Prima Squadra in questi mesi. La famiglia rossonera saluta l’allenatore che ha contribuito alla conquista del 50° trofeo della storia del Milan, augurandogli il meglio per il suo futuro“.

Al posto di Conceiçao ci sarà Massimiliano Allegri, per quello che sarà un nuovo ciclo sulla panchina rossonera. Il Milan ha voglia di ritornare subito in Champions League.