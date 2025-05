Milan, il retroscena su Italiano: arriva l’annuncio del Bologna

Spunta un retroscena molto interessante da parte del Bologna per Vincenzo Italiano: il Milan si è poi cautelato puntando con decisione su Massimiliano Allegri

Vincenzo Italiano era stato tra i candidati principali per la panchina del Milan. La prima scelta di Igli Tare per la grande stagione disputata con il Bologna, dov’è arrivata la vittoria della Coppa Italia. Alla fine, Italiano è rimasto al Bologna e il club rossonero ha deciso di puntare su Massimiliano Allegri, che sembrava destinato al Napoli con Conte alla Juventus.

Milan, il retroscena di Fenucci su Italiano

L’ANSA ha riferito le parole di Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, riguardo Italiano: “Siamo felici di allungare il nostro rapporto con Vincenzo Italiano. Come avevamo già detto in più occasioni, questa è sempre stata la nostra intenzione e siamo pronti per affrontare insieme le tante e stimolanti sfide che ci riserverà la prossima stagione“.

L’allenatore ha rinnovato fino al 30 giugno 2027 a 3 milioni di euro l’anno più bonus, per arrivare a 3,5 milioni. Il Milan, dopo questa decisione da parte del Bologna e dell’allenatore, ha riversato le proprie risorse su Massimiliano Allegri. Per lui si tratta di un ritorno dopo aver vinto lo Scudetto nella stagione 2010-11.