Milan, l’alternativa a Fofana è in Italia: idea low cost

Il Milan sta cercando un centrocampista con spiccate qualità difensive: Fofana è l’obiettivo e l’alternativa gioca in Serie A

Si sta chiudendo una settimana molto importante per il mercato del Milan. Nei giorni scorsi infatti è stato annunciato l’acquisto di Alvaro Morata, che sarà quindi il centravanti di questo nuovo corso rossonero con Paulo Fonseca in panchina.

L’attaccante, fresco campione d’Europa con la Spagna e da capitano, adesso è in vacanza e rientrerà a Milano soltanto dopo il 5 agosto per iniziare questa nuova avventura. Un ritorno in Italia graditissimo dal giocatore stesso e anche dalla sua famiglia, con la moglie Alice che ha sempre desiderato tornare a casa.

Insomma, un trasferimento che fa felici tutti, ma ai rossoneri non basta. C’è bisogno di fare anche altro sul mercato e la società sta lavorando per completare la rosa. All’appello mancano un difensore centrale, individuato nel profilo di Pavlovic, e un centrocampista difensivo.

Fofana del Monaco è il primo obiettivo, ma se qualcosa dovesse andare storto in Italia c’è un giocatore che risponde perfettamente all’identikit.

Ed è un’opportunità di mercato.

Non sarà riscattato ed è di nuovo sul mercato: il Milan può approfittarne

Un mediano quindi con caratteristiche di interdizione oltre che di costruzione, sempre importanti nel calcio di Fonseca. Ad oggi in rosa non c’è un elemento con queste qualità.

Fofana del Monaco è perfetto, il problema è la distanza fra domanda e offerta. Un ritardo nell’accordo che, come è accaduto anche con Zirkzee, sta favorendo l’inserimento di altre squadre.

E fra queste c’è anche proprio l’Atletico Madrid, che ha chiesto informazioni anche su Pavlovic. Il centrocampista francese, reduce da un’esperienza poco felice all’Europeo, ha già detto sì ai rossoneri e adesso attende sviluppi.

Se l’affare non dovesse sbloccarsi, il Milan dovrebbe quindi ributtarsi sul mercato alla ricerca di un’alternativa. Per caratteristiche c’è un calciatore che è appena rientrato in Italia (ma è di nuovo sul mercato) ed è stato più volte accostato ai rossoneri in passato.

Inoltre, il suo profilo piace anche a Zlatan Ibrahimovic, che aveva speso belle parole per lui anche durante il Mondiale – in cui è stato protagonista col il Marocco.

Il giocatore in questione è Sofyan Amrabat, che il Manchester United ha ufficialmente deciso di non riscattare. Rientrerà così alla Fiorentina ma non con l’intento di restare.

Il centrocampista è quindi di nuovo sul mercato: i viola preferirebbero venderlo a titolo definitivo ma Furlani e Ibrahimovic potrebbero provarci con un’altra richiesta di prestito in diritto di riscatto.

Un’opportunità quindi, anche se, e lo ribadiamo, l’obiettivo numero uno è e resta Fofana.