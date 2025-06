Theo Hernandez ai saluti, scelto il sostituto: svolta sul mercato Milan

Il terzino francese Theo Hernandez sembra essere ormai vicino all’addio del Milan. Il club rossonero sta facendo le opportune valutazioni.

Una stagione da dimenticare quella di Theo Hernandez e un’annata che lo porta sempre più lontano dai colori rossoneri. Il giocatore francese ha il contratto in scadenza nel 2026 ma tra lui e il Milan c’è grandissima distanza economica, il club ormai propone o rinnovo o addio ma le richieste del giocatore e del suo entourage sono totalmente lontane da quello che pensa il Milan e quindi l’ex capitano rossonero sembra essere destinato ai saluti.

Futuro Theo Hernandez Milan: il francese attende

Theo Hernandez – a meno di clamorosi quanto improbabili colpi di scena – saluterà il Milan a fine stagione e lavorerà cosi ad una nuova avventura. In questo momento in pole sul giocatore c’è l’Al Hilal, club saudita pronto ad una campagna acquisti faraonica e pronto ad accontentare le richieste sia del club che del giocatore.

Ma Theo e il suo entourage attendono qualche squadra di maggior livello, il francese è ancora giovane e vorrebbe restare in Europa, un’opportunità al momento tutt’altro che certa e al momento anzi distante dalla realtà. I top club europei sembrano avere altri obiettivi, il Real Madrid ha praticamente preso Carreras ed il futuro di Theo Hernandez sembra segnato; il club rossonero sta infatti già valutando eventuali sostituti sul mercato.

Addio Theo, il Milan sulla stella della Nazionale

Theo Hernandez è ai saluti ed in casa Milan già si lavora al possibile sostituto. Il club rossonero valuta vari nomi e l’obiettivo è accontentare le richieste di Allegri, tecnico che sta già perdendo Reijnders e rischia ora di perdere un altro top player della formazione rossonera. Ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport c’è un nome che mette d’accordo tutti, in particolare un nome gradito sia ad Allegri che a Tare.

Secondo quanto riporta la rosea il Milan è sulle tracce del terzino del Tottenham e della Nazionale italiana Destiny Udogie, giocatore che ricordiamo in Italia per la sua esperienza con la maglia dell’Udinese; il giocatore ha fatto esperienza in Premier League dove ha ottenuto ottimi risultati e la sua avventura si è coronata quest’anno con la vittoria dell’Europa League.

Udogie ora sembra pronto per il ritorno in Italia, il giocatore piace molto sia ad Allegri che a Tare che lo seguiva dai tempi della Lazio. Gli Spurs hanno pagato il suo cartellino 25 milioni di euro e sicuramente ora non vale meno con il Tottenham che potrebbe chiedere almeno 30 milioni per il suo cartellino. Il Milan riflette ma il suo nome intriga per la fascia.