Thiago Motta-Milan, pista ancora aperta: l’ultima mossa per il sorpasso alla Juve

Il principale nome sulla panchina del Milan è Thiago Motta. Di seguito svelata l’ultima mossa per portarlo in rossonero superando la Juve

Il Milan è matematicamente in Champions League. La squadra continua a lavorare sul campo in attesa di finire il campionato con le ultime partite rimaste in Serie A. In programma, infatti, domani giocherà in casa a San Siro contro il Genoa alle ore 18.00

Nel frattempo, la società rossonera valuta il futuro pianificando ciò che accadrà sul mercato in estate. Dovrà prendere delle decisioni sia per quanto riguarda l’allenatore, ma anche i giocatori. Questo perché l’obiettivo è quello di migliorare la squadra per renderla più competitiva il prossimo anno. La decisione della dirigenza sull’allenatore è quella che al termine di questa stagione, il Milan e Stefano Pioli, si separeranno. Per questo motivo bisogna trovare un nuovo allenatore che possa far tornare a competere fino in fondo la squadra rossonera.

Futuro Thiago Motta, le ultime novità sul possibile arrivo sulla panchina del Milan

Per la stagione 2024-2025, la dirigenza rossonera, nella lista dei nomi degli allenatori disponibili, ha in primo piano il nome di Thiago Motta, attuale allenatore del Bologna. Ha dimostrato tutto il suo valore specialmente in questa stagione portando la sua squadra in Europa. Sull’allenatore rossoblù però non è solo il Milan ad aver puntato gli occhi, infatti, c’è anche la Juventus che sarebbe interessata a lui per il post Allegri. Negli ultimi giorni, però, si sono riaccese le speranze per vedere Thiago Motta sulla panchina rossonera. Di seguito sono riportate le ultime novità

Secondo quanto riportato da Tuttosport oggi, sul tecnico del Bologna ci sono varie squadre sia in Italia ma anche in Europa. Per il quotidiano torinese, però, Thiago Motta sarebbe già in parola con la Juventus per prendere il posto di Massimiliano Allegri. Questo nel momento in cui il direttore tecnico Cristiano Giuntoli decidesse, a fine campionato, di dire addio all’allenatore livornese.

Con la Juventus, però, il tecnico italo-brasiliano classe 1982, non ha ancora chiuso nulla e per questo motivo il Milan può legittimamente sperare ancora nel superare i bianconeri. Il club rossonero aveva seguito il lavoro di Thiago Motta già a fine 2023 quando l’addio di Pioli sembrava certo, salvo poi tornare sui propri passi a inizio 2024 quando il Milan si è ripresi con i risultati. Tuttosport, inoltre, riporta come il Diavolo può giocarsi una carta importante per far arrivare sulla panchina rossonera Thiago Motta. Stiamo parlato di Zlatan Ibrahimovic, perchè lui ha giocato con l’allenatore del Bologna ben quattro stagioni in Francia con la maglia del Psg, di conseguenza lo conosce e lo apprezza sia dal lato sportivo, ma non solo, infatti, sono anche amici. Questa sarebbe l’ultima possibilità per il Milan per potersi assicurare un allenatore che metterebbe davvero tutti d’accordo.