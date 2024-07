Milan, Fonseca rivoluziona la difesa: un altro acquisto dopo Pavlovic

La Gazzetta dello Sport fornisce novità cruciali sul mercato del Milan in difesa. Non solo Pavlovic. Se parte Thiaw si pensa ad un altro nome.

Il Milan sta per mettere a segno altri due colpi di mercato, forse tre. Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic sono praticamente ad un passo, come si è avvicinato anche Emerson Royal. Sono queste le novità arrivate ieri sera da Gianluca Di Marzio. Il Diavolo ha il sì di tutti e tre i calciatori e adesso non resta che limare la distanza economica con i club di appartenenza. Per Fofana e Pavlovic si parla di distanza minima. La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, si focalizza sul mercato in difesa del Milan. Pavlovic è il primo rinforzo per il reparto, che ha anche rifiutato l’Atletico Madrid per sposare la causa rossonera.

Come accennato, bisogna trovare l’accordo economico con il Salisburgo per far sbarcare il maxi difensore a Milano. La rosea assicura che adesso la distanza è minima. Non c’è ancora la fumata bianca ma potrebbe arrivare in tempi brevissimi. Insomma, questione di ore. Nel frattempo, dall’Inghilterra continua il pressing del Newcastle su Malick Thiaw. Il tedesco potrebbe davvero salutare Milanello quest’estate, con Pavlovic pronto a sostituirlo. I Magpies sono pronti ad offrire 30 milioni di euro, mentre il Milan vuole ricavare almeno 40 milioni dalla cessione dell’ex Schalke 04. Si è pronti a trattare.

Ma in caso di addio Thiaw, il club rossonero è pronto a piazzare un secondo colpo in difesa, per una grande rivoluzione nel reparto. Ci sono già due profili candidati. È questa la novità de La Gazzetta dello Sport.

Milan, se parte Thiaw pronto il sostituto: due nomi

La rosea fa sapere che il Milan sta valutando due profili in particolare da aggiungere all’acquisto di Pavlovic in caso di partenza di Thiaw per la Premier League. Uno è Igor del Brighton, l’altro Lucumì del Bologna. Il primo, brasiliano, non è più un incedibile da quando Roberto De Zerbi ha lasciato il Brighton. Igor ha giocato con la Fiorentina in Italia prima del passaggio in Premier. Conosce bene la Serie A e la sue caratteristiche piacciono parecchio a Fonseca. Difensore possente e con ottimo senso della posizione.

Quanto a Lucumì, si è messo ben in mostra nell’ultima stagione a Bologna con Thiago Motta. La sua crescita è stata evidente e costante ma bisognerebbe in questo caso fare i conti con la richiesta di 25 milioni di euro del club emiliano. Non è escluso, che per Lucumì o Igor il Milan possa fare una richiesta di prestito. Intanto, si aspetta la giusta offerta per Thiaw, poi si andrà all’assalto di un secondo innesto per la difesa.