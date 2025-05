Milan, arriva il doppio rinnovo: il comunicato ufficiale del club

Doppio rinnovo concluso in casa Milan. Due calciatori rossoneri hanno firmato il nuovo accordo con il club rossonero, che ha confermato il tutto con un comunicato ufficiale.

In quattro giorni il Milan ha toccato il fondo. Prima la Coppa Italia sfumata ad opera del Bologna, poi il ko contro la Roma che ha escluso il Diavolo da ogni competizione europea della prossima annata. Peggio di così non potrebbe andare. Ma ora viene la parte probabilmente più difficile. Conclusa la stagione, è tempo di progettare il Milan del futuro. Un compito di grandissima responsabilità, specialmente perchè la tifoseria, che ha già annunciato una contestazione per l’ultima contro il Monza, non ammette più errori. Il prossimo dovrà essere l’anno del riscatto, senza se e senza ma.

Milan, non sono più ammessi errori: intanto la società ufficializza due rinnovi

Nei prossimi giorni sarà fondamentali mettere i primi mattoni, a partire dalla scelta dell’allenatore. Ora che la corsa al direttore sportivo dovrebbe premiare Igli Tare, il secondo passo sarà la decisione sul successore di Sergio Conceiçao. Infine, in base alle richieste del nuovo tecnico, si penserà al calciomercato. Non si possono escludere cessione onerose, su tutte Theo, Leao o Maignan. Nel frattempo, la società ha blindato Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani.

Il club ha reso noto il seguente comunicato in merito al rinnovo del terzino:

“AC Milan è lieto di comunicare che il difensore Davide Bartesaghi ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Davide, nato nel 2005, è cresciuto nel Milan dall’età di 8 anni e ha esordito in Serie A il 23 settembre 2023 nella partita casalinga contro l’Hellas Verona. Nel corso di questa stagione è stato impiegato sia con Milan Futuro che con la Prima Squadra. Bartesaghi continuerà così a indossare la maglia rossonera.”

Milan, doppio comunicato per i rinnovi di Bartesaghi e Torriani

Prolungamento anche per il giovane portiere, annunciato come di seguito:

“AC Milan è lieto di comunicare che il portiere Lorenzo Torriani ha rinnovato il contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2030. Lorenzo, nato nel 2005, è tesserato del Milan da luglio 2013 e ha giocato in tutte le categorie del Settore Giovanile e con Milan Futuro. Il 17 settembre 2024, inoltre, ha esordito nella gara di Champions League contro il Liverpool e in questa stagione è stato a disposizione della Prima Squadra. Torriani continuerà così a indossare la maglia rossonera.”

Stessa durata di contratto per i due talenti, su cui il Milan punta molto. Entrambi sono da tempo nel giro della prima squadra. Chissà che nella prossima stagione possa esserci maggiore spazio.