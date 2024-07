News Milan, quando arriva Morata: fissata la data sul calendario

Aumenta sempre di più l’attesa per l’arrivo a Milano di Alvaro Morata. Già scelta la data che darà inizio alla sua avventura al Milan.

Al momento il mercato in entrata del Milan non può di certo considerarsi spumeggiante, con un solo acquisto che porta il nome di Alvaro Morata. Seppur lo spagnolo sia per ora l’unico colpo messo a segno dalla società, il suo arrivo ha comunque scaldato e non poco la piazza rossonera che non vede l’ora di vedere all’opera il fresco campione d’Europa. Si aspetta solo il suo approdo in Italia e nelle ultime ore sembrerebbe essere stata rivelata la data del suo arrivo.

Milan-Morata, manca sempre meno: arrivo previsto il 10 agosto

Secondo quanto riportato da TMW per vedere Morata in rossonero bisognerà attendere ancora qualche settimana. L’ex Atletico Madrid dovrebbe, infatti, unirsi ai suo nuovi compagni il 10 agosto. Dopo tre giorni ci potrà poi essere il suo debutto ufficiale in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza, con il classe ’92 che avrà modo di indossare la sua nuova casacca a pochi giorni dall’inizio del campionato.

Sabato 17 agosto ci sarà la prima gara ufficiale per il Milan di Paulo Fonseca, con i Rossoneri che ospiteranno a San Siro il Torino. Resta dunque da capire se Morata farà subito parte dell’undici titolare o se il tecnico portoghese preferirà farlo partire dalla panchina per poi farlo debuttare nel suo nuovo stadio nel secondo tempo.