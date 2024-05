Milan, Galtier spiazza tutti e ‘annuncia’ Lopetegui

Il tecnico francese interviene sulle voci che lo hanno accostato, negli ultimi giorni, alla panchina del Milan

Il casting per il successore di Stefano Pioli è iniziato da tempo e continua senza sosta, nonostante manchino ancora quattro partite al termine del campionato ci sono già diversi nomi accostati alla panchina rossonera.

Da Lopetegui, il candidato numero uno che ha tuttavia generato malcontento tra i tifosi ad Antonio Conte, sognato dai supporters rossoneri ma che pare non sia stato mai preso davvero in considerazione dalla dirigenza.

In questo lungo elenco di papabili che comprende anche Fonseca, Conceicao e Italiano è finito anche il tecnico francese, ex PSG e attuale allenatore dell’Al Duhail, Christophe Galtier.

Il tecnico francese, 57 anni e due titoli di Francia in bacheca, è stato assolto a dicembre scorso dalle accuse di razzismo e discriminazione per le quali era stato sottoposto ad un fermo, nella scorsa estate, insieme al figlio.

Galtier, che pare avrebbe intenzione di rimettersi in gioco ritornando ad allenare in Europa, è intervenuto con una lunga intervista ai microfoni dell’Equipe, parlando della sua storia e anche dell’accostamento alla panchina dei rossoneri.

Galtier:”Milan? Ma non hanno già preso Lopetegui?”

Un vero e proprio fiume in piena, il tecnico già campione di Francia con PSG e Lille si è esposto sul suo futuro e su diverse trattative che lo hanno visto protagonista. In merito al Milan si è dichiarato onorato di questa possibilità: ”L’accostamento ai rossoneri mi lusinga ma non ho parlato con i dirigenti. Da quello che ho capito inoltre, hanno già scelto Lopetegui“.

Il francese ha di fatto confermato le voci circolate nelle ultime settimane: Lopetegui è da tempo il prescelto dalla dirigenza rossonera che lo ha incontrato più volte ed un eventuale dietrofront della dirigenza rossonera appare possibile solo a causa di un malcontento forte da parte dei tifosi che possa indurli a questa scelta. Malcontento che si è verificato ed ha portato ad un raffreddamento della trattativa.

Il tecnico spagnolo, di conseguenza, ha deciso di guardarsi intorno: come riportato da TMW proseguono i contatti tra l’entourage di Lopetegui e la dirigenza del West Ham che avrebbe pronta un’offerta da 4 milioni di euro più bonus per due stagioni con opzione per la terza.

Una cifra importante che supera anche i 3 milioni offerti dal Milan, proprio l’ingaggio low cost era stato uno dei motivi che aveva posto Lopetegui in cima alla lista dei pretendenti alla panchina dei rossoneri.