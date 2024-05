Milan, mossa sorprendente di Cardinale: esultano i tifosi

News Milan, arriva un importante decisione da parte di Gerry Cardinale e della società RedBird. I tifosi rossoneri esultano.

L’attuale situazione in casa Milan non è di certo delle più semplici e le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro del club rossonero. Come è ormai ben noto da diverso tempo il Diavolo è alla ricerca di un nuovo allenatore che possa raccogliere l’eredità di Stefano Pioli, pronto a salutare la squadra a fine stagione dopo un’avventura durata cinque stagioni. I casting per il prossimo tecnico sono ancora aperti e l’intenzione è quella di scegliere la miglior opzione possibile.

In ogni caso è chiaro che il futuro prossimo della società passa anche da questa scelta e un errore non sarebbe contemplato. Intanto, però, sono giorni importanti anche per RedBird, società che controlla il Milan, e per il suo proprietario Gerry Cardinale. Oltre al club rossonero, infatti, l’imprenditore italoamericano è a capo di diverse società e presto gli investimenti aumenteranno ancor di più. I tifosi del Milan, seppur non interessati in prima persona, non possono che esultare.

Milan, RedBird raccoglie altri 4.3 miliardi: pronti nuovi investimenti

Secondo quanto riportato dal quotidiano statunitense The Wall Street Journal, basandosi sui dati della SEC (Securities and Exchange Commission), la società americana ha raccolto dai partner e dal mercato una cifra di circa 4.7 miliardi di dollari (più o meno 4.3 milioni di euro). Il patrimonio verrà presto reinvestito, con RedBird che vuole continuare a puntare su attività sportive, mediatiche ed altri servizi finanziari che già negli ultimi anni hanno fatto le fortune della società gestita da Cardinale.

L’azienda newyorkese sta al momento sostenendo Skydance Media, che sta negoziando per l’acquisizione di Paramount Global. Inoltre non molto tempo fa RedBird ha preso il controllo dello studio di produzione britannico All3 Media per circa 1,37 milioni di euro attraverso una joint venture denominata RedBird IMI. Per quanto invece riguarda il settore sportivo sono stati conclusi degli investimenti con Arax Investment Partners, nel team di corse automobilistiche Alpine F1 e nella creazione di EverPass, che trasmette partite in diretta attraverso la rete NFL Sunday Ticket.

Tutti questi investimenti hanno portato ad entrate pari al triplo dei fondi investiti, a conferma di quanto RedBird stia lavorando nel modo giusto. Lo stesso sta avvenendo anche al Milan, dove (seppur non stiano arrivando dei trofei) è innegabile il miglioramento dei bilanci della società, tutt’altro che scontato per un club italiano.