Milan-Genoa, Pioli: “Il rapporto con il club sarà sempre buono”. E sul futuro…

La conferenza stampa alla vigilia della partita di domani contro il Genoa alle ore 18:00, le parole di Pioli.

Domani cinque maggio il Milan ospiterà il Genoa a San Siro per la trentacinquesima giornata di campionato.

La squadra di Pioli vuole ritornare a vincere dopo settimane con risultati difficili e arriva alla partita da un pareggio nella scorsa giornata contro la Juventus per 0 a 0, per questo cerca un riscatto. Inoltre vuole festeggiare con una vittoria anche la qualificazione matematica per la Champions League per il prossimo anno.

Per quanto riguarda il Genoa, invece, arriva a San Siro dalla vittoria in casa contro il Cagliari per 3 a 0, portandosi così al dodicesimo posto in classifica di Serie A con quarantadue punti.

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia della partita Milan Genoa

Giornata di vigilia in casa rossonera, che domani scenderà in campo alle ore 18:00 contro il Genoa. Per questo motivo Stefano Pioli ha risposto, in conferenza stampa, alle domande dei giornalisti presenti sul match di domani. Di seguito sono riportate le parole del mister rossonero sul momento e sulla partita di domani:

Deve esserci la volontà di giocare e vincere questa partita. Il secondo posto non è ancora al sicuro. Mancano quattro partite, al di fuori del campo si parla di qualsiasi cosa, noi dobbiamo lavorare per fare il meglio domani e siamo concentrati solo sulla prossima partita. Dobbiamo dimostrare di essere un grande gruppo che lavora per una maglia importante. Possiamo impegnarci per fare bene nel presente senza passare al passato.

Parla poi anche sul suo futuro e sulle voci di eventuali accostamenti ad altri club:

Penso solo a questo finale di stagione, non penso al mio futuro, c’è solo il presente. A fine campionato vedremo cosa fare. Il rapporto è sempre stato buono con la società e lo sarà sempre, anche dopo la decisione sul mio futuro. So che fate fatica a credermi, ma non sto pensando assolutamente al mio futuro ora. Fino al 26 maggio sono concentrato su quello che c’è da fare qua, poi deciderò e decideremo perché sono sotto contratto col club. Ci incontreremo e decideremo.

Infine parla anche del clima riguardante i tifosi e la Curva Sud dopo il duro comunicato degli ultras in vista del Genoa e svela l’attacco titolare di domani sera: