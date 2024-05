Fonseca Milan, il club ora fa sul serio: è successo nelle scorse ore

In casa Milan è tempo di riflessioni per quanto riguarda la panchina rossonera: nelle ultime ore passi in avanti per un volto noto della Serie A.

L’avventura di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è ormai agli sgoccioli: arrivato nell’estate del 2019, il tecnico rossonero è riuscito a conquistare uno Scudetto con la squadra del Diavolo, che mancava da una decina d’anni, e a raggiungere una semifinale di Champions League. I risultati ottenuti in questa stagione, però, hanno fatto pensare molto la dirigenza rossonera, andando verso la direzione dell’esonero di Pioli: a fine stagione, infatti, il tecnico parmense è destinato a lasciare il Milan.

Motivo principale non è tanto il gioco proposto, che delle volte il Milan riesce ad esprimere al meglio, quanto la non continuità nei risultati: nel momento clou della stagione, infatti, i rossoneri sono inciampati più volte, perdendo terreno dall’Inter capolista e uscendo prima dalla Champions League, poi dall’Europa League. Risultati che per una squadra come il Milan non sono ammessi, da qui l’idea di cambiare allenatore per provare ad aprire un nuovo ciclo. Nonostante la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, dunque, Pioli è destinato a salutare Milano.

Sostituto Pioli, passi in avanti per Fonseca

Nelle ultime settimane tanti sono stati i nomi accostati alla panchina rossonera, uno su tutti quello di Conceicao del Porto. Nelle ultime ore, però, ha preso piede la pista di un volto noto della Serie A, Paulo Fonseca. Attualmente allenatore del Lille, il tecnico portoghese ha allenato per due stagioni la Roma.

A fine stagione, il contratto di Fonseca con il Lille scade e attualmente la pista del rinnovo è ancora chiusa. Da qui l’accostamento alla panchina rossonera: in estate il valzer degli allenatori sarà notevole, e Fonseca potrebbe essere coinvolto in un cambio di squadra.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, in casa Milan nelle ultime ore ha preso sempre più piede il nome di Paulo Fonseca. La palla ora è in mano ai dirigenti della società rossonera, che devono confermare o meno la scelta del tecnico: in caso di conferma, pronti già i primi discorsi per trovare l’accordo e firmare il contratto.

Gli scorsi mesi, il tecnico portoghese era già stato proposto alla panchina del Milan, ma nelle ultime ore la sua candidatura si è fatta sempre più forte. La cosa certa è che il Milan ha bisogno di un nuovo allenatore, in tempi anche molto stretti, per iniziare a programmare la prossima stagione e la campagna acquisti.