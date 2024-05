Buongiorno Milan, colpo di scena sul futuro: l’annuncio di Cairo

Il presidente del Torino interviene sulla situazione relativa al difensore, conteso tra diverse big

Si preannuncia un estate calda per Alessandro Buongiorno: il difensore del Torino farà parte, con ogni probabilità, della spedizione azzurra in Germania con la Nazionale di Luciano Spalletti.

Non solo, il centrale è finito sul taccuino delle maggiori big del nostro campionato che potrebbero tentare l’affondo nei prossimi mesi.

Il classe 1999 è cresciuto nel settore giovanile dei piemontesi e non ha mai nascosto la sua fede granata, da quattro stagioni difende i colori del Torino e da parte sua non c’è stato il minimo accenno ad un possibile trasferimento anzi è stato proprio il difensore a rifiutare la cessione all’Atalanta nella scorsa sessione estiva di mercato.

Sul futuro del centrale difensivo è intervenuto anche il presidente Cairo esprimendosi favorevolmente ad una sua permanenza in granata.

Cairo blinda Buongiorno, le parole del Presidente

Intervenuto a margine dell’inaugurazione del campo 3 del Centro Sportivo Robaldo, l’impianto che sarà destinato alle giovanili granata dall’ Under 12 alla Primavera, il presidente si è espresso sul futuro di Buongiorno:””Abbiamo una base molto buona e possiamo fare bene con alcuni innesti per rafforzare la rosa dove siamo mancati. Ma lo zoccolo duro è importante e deve essere tenuto. Buongiorno? Beh, se lui rimane io sono felicissimo“.

Tuttavia sono diverse le pretendenti: Il Milan è da tempo sulle tracce del numero 4 granata, i rossoneri sarebbero entusiasti di integrare il proprio reparto arretrato con la qualità di Buongiorno e per questo già da diversi messi hanno avviato i dialoghi con Cairo e la dirigenza.

La richiesta del Torino è di 40 milioni di euro e i rossoneri potrebbero pertanto decidere di inserire nella trattativa una contropartita per rendere meno sanguinoso, in termini economici, l’affare.

Altra pretendente importante è il Napoli: per gli azzurri la prossima sarà una annata di rifondazione e in attesa di conoscere il nuovo allenatore la dirigenza si sta muovendo per anticipare la concorrenza ed ottenere le prestazioni del centrale granata.

Come riportato dal CorSport, il club azzurro avrebbe fatto recapitare al Toro un offerta di circa 35 milioni di euro più ulteriori 5 di bonus. Un offerta seria che potrebbe spingere Buongiorno verso Napoli.

L’unico ostacolo alla trattativa potrebbe essere la volontà del giocatore di voler trasferirsi in un club che potrebbe farlo debuttare, già da subito, in Champions League.