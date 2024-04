Milan, una scelta a sorpresa per il sostituto di Pioli

Spunta un nome a sorpresa per il post Pioli a Milanello. L’operatore di mercato ha indicato il profilo come uno dei più interessanti.

La stagione del Milan sta volgendo al termine prima del previsto, per lo meno prima di quanto dirigenza, staff, gruppo squadra e tifosi avrebbero voluto. Chiaramente l’obiettivo numero uno per questo finale di stagione era fare il meglio possibile in Europa League, ma la Roma ha avuto idee diverse. Così al Diavolo resta poco per cui giocare, soprattutto dando uno sguardo alla classifica. Infatti i rossoneri sono praticamente certi di un posto in Champions League, lasciando così la squadra senza veri obiettivi. Il derby Scudetto era probabilmente l’ultimo scalino dell’annata rossonera, uno scalino su cui il Milan è inciampato di nuovo.

Così è iniziato il toto allenatore a Milanello, nonostante qualche settimana fa Pioli avesse riacquisito la fiducia di parte della dirigenza rossonera. Tuttavia ora l’allenatore vede il suo futuro verosimilmente lontano dalla sponda rossonera di Milano. Quindi la dirigenza del Diavolo ha iniziato a guardarsi intorno per trovare il nome giusto per la propria panchina, un nome che fin qui pare essere virato verso un profilo straniero. Eppure c’è chi pensa che un candidato come allenatore del Milan possa essere un italiano, che però fin qui ha allenato solamente all’estero ad alti livelli: Francesco Farioli.

Milan, Farioli outsider

La panchina del Milan è una delle più ambite per la prossima stagione, considerando come i nomi che circolano sono tutti di allenatori in cerca del salto di qualità. Uno di questi nomi, indicato come possibile outsider, è quello di Francesco Farioli, attuale allenatore del Nizza. In particolare, secondo l’operato di mercato Oscar Damian, l’allenatore italiano sarebbe una buona scelta per il Milan. Infatti Damiani ha detto ai microfoni di TMW: “Ho visto il Nizza giocare tante volte. Secondo me Farioli sarebbe una buona scelta per il Milan. Anche se Pioli ha comunque fatto bene”.

Tralasciando il commento su Pioli, che lascia il tempo che trova, è importante notare come Farioli possa essere l’unico candidato italiano alla panchina del Milan. Tuttavia l’allenatore del Nizza non ha mai allenato in Serie A, ma ha trascorso la sua carriera tra Turchia e Francia, dove sta facendo molto bene. Infatti il suo Nizza viaggia in quinta posizione in piena lotta per la Champions League. Inoltre il dato che fa impressione è quello dei gol subiti: appena 24. Non per nulla la difesa della squadra di Farioli è la migliore della Ligue 1, davanti a Lille, PSG ed ad un magico Brest.