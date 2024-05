News Milan, ora è corsa a due per il nuovo allenatore: le ultimissime

News Milan, sono ore caldissime a Milanello, con il club concentrato sulla scelta del prossimo allenatore. Al momento le ipotesi sono solamente due.

Domenica con il Milan per la trentacinquesima giornata di campionato. Sulla strada dei Rossoneri ci sarà il Genoa, atteso a San Siro in una sfida con una posta in palio praticamente nulla. Il Diavolo ha, infatti, staccato il pass della prossima Champions League, mentre i Rossoblù hanno già raggiunto l’aritmetica salvezza. Per entrambe, dunque la stagione può dirsi conclusa, con l’obiettivo ovviamente di non sfigurare in queste ultime uscite.

Per quanto riguarda il Milan, le ultime settimane sono incentrate sulla ricerca del profilo adatto per la panchina del club. È, infatti, ormai noto che Stefano Pioli non continuerà la sua avventura in rossonero e dopo quasi 5 anni lascerà la guida tecnica della squadra. In dirigenza è quindi partito un vero e proprio casting per il prossimo allenatore e i nomi visionati sono stati davvero molti.

Non è un segreto che Julen Lopetegui fosse ad un passo dall’approdo in rossonero, ma anche a causa della rivolta dei tifosi non se n’è fatto più nulla. Al momento, dunque, i nomi in pole position sono solamente due ed entrambi sono dei portoghesi con un passato in Serie A (uno da giocatore e uno da allenatore. Da un lato c’è Sergio Conceicao, attualmente sulla panchina del Porto, e dall’altro c’è Paulo Fonseca, tecnico del Lille.

News Milan: sfida a due tra Conceicao e Fonseca

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le mire della società sarebbero finite sui due portoghesi, che piacciono per motivi diversi. Il tecnico del Porto ha una grande esperienza in Europa e in queste sette stagioni sulla panchina dei portoghesi ha sempre raggiunto ottimi risultati, sia in campo nazionale (tre campionati, tre coppe nazionale e tre supercoppe) che in campo internazionale. Per quanto riguarda, invece, Fonseca potrebbe essere decisiva la sua conoscenza del calcio italiano, grazie alle due stagioni (non molto esaltanti) alla Roma.

Il Milan vuole prendersi i suoi tempi per fare la scelta migliore, ma è molto probabile che già nella prossima settimana si possano avere importanti aggiornamenti. L’obiettivo della società è quello di farsi trovare già pronta per gli inizi di giugno, così da poter preparare nel migliore dei modi la campagna acquisti estiva. Nella prossima stagione si chiede un cambio di marcia, sia in ottica Scudetto che in ottica Champions League.