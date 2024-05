Milan-Genoa, la probabile formazione: titolare a sorpresa per Pioli

Milan-Genoa, la probabile formazione. Stefano Pioli cambia e decide di mandare titolare un giocatore che ha fatto spesso panchina.

Oggi è il giorno di Milan-Genoa. Nel giorno dello sciopero del tifo della Curva Sud, i rossoneri hanno l’obbligo di conquistare la vittoria per avvicinarsi al mini obiettivo secondo posto. Questo piazzamento in classifica, infatti, oltre a portare più soldi nelle casse del club, garantirebbe l’accesso alla Supercoppa italiana.

In questo momento, alla competizione, sono già qualificate Juventus, Atalanta e Inter: il Milan non vuole mancare questo grande appuntamento. Questo pomeriggio, dunque, sarà vietato sbagliare, ma il match non sarà facile. A sfidare il diavolo, oggi, ci sarà una squadra ostica e ricca di qualità come il Genoa. A poco meno di sei ore dall’inizio del match, abbiamo già una bozza di formazione scelta da Pioli, che sembra aver deciso di mandare in campo Chukwueze.

Milan-Genoa, Chukwueze verso la maglia da titolare

Come riportato da Sky Sport, dunque, il nigeriano partirà titolare. In questa stagione, l’ex Villarreal, non è mai riuscito a trovare continuità visto che Pioli non l’ha quasi mai fatto giocare titolare. Oggi ha una grandissima occasione, i tifosi si aspettano grandi cose da uno come lui.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in porta ci sarà Sportiello, visto che Maignan non ha ancora recuperato dall’infortunio. L’ex Atalanta, comunque, contro la Juventus ha fornito un’ottima prestazione impreziosita da tre veri e propri salvataggi miracolosi. In difesa, invece, tornano i titolarissimi. Causa squalifica, infatti, all’Allianz Stadium non erano disponibili Theo Hernandez, Tomori e Calabria. Oggi ci Theo e Tomori ci saranno, affiancati da Florenzi e Thiaw.

Per quanto riguarda la zona mediana del campo ci saranno Loftus-Cheek e Reijnders. Nella zona della trequarti spazio alla fantasia: Chukwueze, Pulisic e Leao, che agiranno dietro l’unica punta Olivier Giroud. Questa, per il bomber francese, sarà la penultima partita a San Siro. Il suo passaggio negli Stati Uniti all’LA FC, infatti, è ormai cosa fatta.

Ora, però, è giusto pensare al presente. Il Milan non vince in campionato da tre partite e tutto l’ambiente si aspetta una risposta. Ora non ci resta che attendere il fischio d’inizio del match, in programma alle ore 15:00. Bisogna ricordare, comunque, che quello indotto dalla Curva Sud si tratta di uno sciopero, non di una contestazione.