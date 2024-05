Milan, l’ufficialità sta per arrivare: ecco il nuovo stadio

Arriva l’ufficialità, la società rossonera ha trovato l’accordo per il nuovo stadio: svelata la cifra dell’operazione.

Questa sera il Milan scenderà in campo per la sua penultima partita della stagione e lo farà in trasferta contro il Torino. Dopo l’eliminazione dall’Europa League e una sconfitta e due pareggi raccolti in campionato, l’obiettivo è quello di portare a casa i tre punti. Vincere queste ultime due gare è una priorità anche per Stefano Pioli che ormai è ad un passo da salutare il Milan, dunque vorrebbe concludere il suo ciclo in modo positivo.

Ad ogni modo i rossoneri hanno già centrato l’obiettivo Champions League quindi l’anno prossimo prenderanno nuovamente parte alla massima competizione europea. La società milanista a fine stagione dovrà occuparsi di diverse cose, sarà sicuramente un’estate di fuoco ma non solo per il calciomercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il Milan continua il suo lavoro per la costruzione della propria squadra Under 23 che la prossima stagione potrà iscriversi in Serie C. Per quanto riguarda la scelta della gestione amministrativa della squadra ci vorrà ancora un po’ di tempo anche se qualche candidatura importante è già arrivata, mentre per quanto riguarda le strutture sono già stati mossi passi notevoli.

La società di via Aldo Rossi a quanto pare avrebbe già scelto e trovato l’accordo per l’impianto che dovrebbe ospitare le partite casalinghe della sua formazione Under 23.Si tratta del Felice Chinetti di Solbiate Arno in provincia di Varese e non lontanissimo da Carnago dove si trova il centro sportivo di Milanello. Lo stadio è la casa della Solbiatese, società che milita nel campionato di Eccellenza.

Milan, scelto lo stadio per l’Under 23: affare da 750 mila euro

Sempre secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo l’accordo è stato raggiunto sulla base di 750 mila euro di investimento. In questa cifra sono compresi anche tutti i lavori di restyling della struttura che sono assolutamente necessari per renderla a norma per poi poter disputare una partita di Serie C.

Prima di tutto si dovrà procedere con il rifacimento completo del campo, della zona panchine e di parte degli spalti con i seggiolini della tribuna principale. In più verrà anche realizzata una nuova tribuna stampa e saranno installata illuminazione a led per permettere una buona visuale anche dalla tv.

Sicuramente ci sarà bisogno di un po’ di tempo per realizzare tutti i lavori necessari, però la volontà è quella di fare il più veloce possibile per permettere all’Under 23 rossonera di affermarsi e crescere sempre più.