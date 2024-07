Milan-Monza, Galliani incontra l’agente: si chiude l’affare

Si tiene stasera l’incontro tra Adriano Galliani e l’agente per chiudere l’affare col Milan. Tutti i dettagli li riporta Nicolò Schira.

Il Milan ha iniziato il suo processo di ricostruzione per presentarsi alla nuova stagione pronto a puntare al massimo. Due i fronti: il lavoro di Fonseca per cambiare profondamente i connotati del gioco della squadra, e il mercato. Su quest’ultimo, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani stanno lavorando sia sulle entrate che sulle uscite. Il Milan ha diversi esuberi da piazzare, e questa non è una novità.

In tanti tornati a Milanello sono di nuovo con la valigia in mano, consapevoli di non aver spazio e considerazione tra le fila rossonere. Insomma, non fanno parte del progetto. Non solo i pesantissimi esuberi Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, ma anche Alexis Saelemaekers, Lorenzo Colombo e Daniel Maldini non potranno restare a Milanello. La dirigenza rossonera conta a far spazio il prima possibile, così da poter affondare i colpi programmati sul mercato.

Per Saelemaekers si sono fatti avanti alcuni club di Premier League, seppur a lui non dispiaccia restare in Italia. Per Lorenzo Colombo c’è l’Empoli ad attenderlo, ma forse Fonseca vuole osservarlo ancora un po’ prima di prendere una decisione. Insomma, Lollo potrebbe partire per gli USA con la squadra. Quanto a Daniel Maldini, il futuro è vicino alla definzione.

Maldini, scontro Torino-Monza: la risolve Galliani

Daniel Maldini ha passato l’ultima stagione in prestito, prima all’Empoli, poi al Monza, dove ha fatto decisamente bene. Il figlio d’arte per eccellenza ha dimostrato di meritare una piazza notevole in Serie A e che la sua crescita sta adesso procedendo a passi spediti. Che il Monza lo rivolesse non è una novità. Soprattutto adesso con Alessandro Nesta alla guida dei brianzoli, grande caro amico di papà Paolo. Come raccontato di recente, si è inserito però il Torino per Daniel. Vanoli gradirebbe la presenza di Maldini nella sua trequarti.

Come apprendiamo da Nicolò Schira, Adriano Galliani non ha la minima intenzione di perdere di vista il talento classe 2001 e per questo incontrerà nella serata di oggi, lunedì 22 luglio, il suo agente. Come riferisce il giornalista di mercato, il Condor sarà a colloquio con Beppe Riso che chiudere l’acquisto a titolo definitivo di Daniel Maldini. Una mossa prepotente per anticipare qualsiasi rivale e portarsi a casa il talento dell’attacco.

Schira conclude sottolineando che il Milan è pronto ad aggiudicarsi una grossa percentuale sulla futura rivendita di Maldini. Sono ore caldissime per il futuro del figliol prodigo rossonero.