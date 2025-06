Colpo di scena Milan: per il centrocampo c’è un big

C’è un colpo di scena riguardo il calciomercato del Milan: per il centrocampo è in mirino un top player

Il Milan è al lavoro per risolvere tutti i problemi del suo calciomercato. Tra questi c’è l’acquisto di un centrocampista importante, che diventa ancora più necessario quando verrà ceduto Tijjani Reijnders. Ecco che quindi Tare si è messo all’opera per capire chi potrebbe fare al caso dei rossoneri ed è spuntato il nome di Granit Xhaka, uno dei giocatori simbolo del Bayer Leverkusen.

Xhaka nel mirino del Milan

Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato, ha scritto su ‘X’ dell’interesse del Milan per Xhaka: “Milan, idea Granit Xhaka. E’ uno dei profili in lizza per rinforzare il centrocampo. Ancora nessun contatto diretto tra le parti. Il calciatore svizzero è aperto a una nuova esperienza e può lasciare il Bayer Leverkusen in estate“.

Xhaka potrebbe essere il nome giusto per il Milan per rinforzare il centrocampo. E’ chiaro che però il Bayer Leverkusen potrebbe fare muro, allo stesso tempo il club rossonero è molto interessato anche a Luka Modric in scadenza dal Real Madrid.