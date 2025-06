Bomba Milan, rinforzo da urlo per Allegri: coppia da capogiro con Leao

Arriva un rinforzo da urlo per Massimiliano Allegri, il Milan potrebbe formare una coppia da capogiro con Rafael Leao

Il Milan si trova in un momento molto particolare, perché sta cedendo Tijjani Reijnders al Manchester City e anche Mike Maignan potrebbe andare al Chelsea. La situazione di Theo Hernandez è un po’ più particolare, perché ha rifiutato l’Al Hilal, perché vorrebbe continuare a giocare ad alti livelli in Europa. E siccome in panchina c’è Allegri, si potrebbe pensare a un giocatore allenato da lui in passato.

Milan, l’ultima idea per l’attacco è Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘TMW’, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere al Milan. E’ l’ultima idea per l’attacco dei rossoneri, lo stesso Allegri gradirebbe il suo arrivo. L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 ed è in uscita dalla Juventus, però dovrebbe ridurre il suo ingaggio attualmente da 12 milioni di euro a stagione.

Il Milan potrebbe offrire di spalmarlo su più stagione. Tuttavia, non c’è ancora una trattativa impostata tra le parti, bensì si tratta appunto soltanto di un’idea. Senza dubbio, una grande opportunità di mercato e con Rafael Leao formerebbe una coppia molto importante.