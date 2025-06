Milan, colpo di scena Maignan: la scelta definitiva sul futuro

Il portiere del Milan Mike Maignan ha preso una scelta definitiva sul suo futuro, che inevitabilmente porterà a delle conseguenze sul mercato

Mike Maignan è finito nel mirino del Chelsea e può essere l’ennesimo big che va via del Milan negli ultimi anni. L’ultimo in ordine di tempo è Tijjani Reijnders, destinato al Manchester City per 55 milioni di euro più 15 di bonus. La sensazione è che con Igli Tare e Massimiliano Allegri si voglia intraprendere un nuovo ciclo. E il portiere potrebbe non essere il francese.

Milan o Chelsea: la decisione di Maignan sul futuro

Secondo quanto riferito da Sky Sports, Mike Maignan avrebbe chiesto ai suoi agenti di accettare l’offerta del Chelsea. Il portiere francese vorrebbe quindi giocare per i Blues, che lo vorrebbero in porta già al Mondiale per Club. L’esordio per la squadra di Enzo Maresca è fissato per il prossimo 16 giugno, ma c’è tempo solo fino al 10 giugno prima di prendere ufficialmente il giocatore per farlo partecipare alla competizione.

Oltre a Maignan e al già citato Reijnders, anche Theo Hernandez potrebbe andar via. Però non vuole l’Arabia Saudita, bensì un club che gioca la Champions League per rimanere ad alti livelli in Europa.