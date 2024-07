Milan, Gabbia: “Morata attaccante straordinario”, poi il commento su Fonseca

Il difensore centrale italiano si è espresso in merito all’arrivo dell’attaccante spagnolo e del nuovo tecnico.

A Milano, sponda rossonera, prosegue la preparazione in vista dell’inizio della stagione 2024-2025. La prossima sarà un’annata importante per il Diavolo, sia a livello di risultati che di prestazioni. Infatti, all’interno dell’ambiente milanista, la speranza è che la squadra ritrovi quella solidità e quella continuità che è mancata negli ultimi mesi. Per quanto riguarda questo aspetto sarà importante l’apporto dei nuovi arrivi, non solo tra i giocatori ma anche in panchina. Su questo fronte si è espresso il difensore rossonero Matteo Gabbia, che in un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport ha parlato anche di Fonseca e dell’arrivo di Morata.

Gabbia, classe 1999, ha iniziato a vestire la maglia del Milan fin da quando aveva 14 anni, facendo parte poi sia della squadra Under 17 che dell’Under 19. Nell’agosto 2017 il centrale italiano ha debuttato in prima squadra nella partita Skendija-Milan, match valevole per il ritorno dei preliminari di Europa League di quella stagione. A quel tempo in panchina sedeva Vincenzo Montella, che diede un’opportunità a un’ancora minorenne Gabbia. Oggi invece a 24 anni, il difensore è consapevole dei propri mezzi e dopo essere stato richiamato dal prestito al Villareal a gennaio, spera di vivere una stagione da protagonista.

Milan, intervista a Gabbia: parole al miele per Fonseca e Morata

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è riportata un’intervista al difensore centrale milanista Matteo Gabbia. Il classe 1999 ha parlato anche dell’allenatore Paulo Fonseca e del nuovo attaccante Alvaro Morata. Sul tecnico portoghese Gabbia ha dichiarato di avere impressioni molto positive, confermando che la squadra fa di tutto per adattarsi al nuovo metodo di lavoro.

Il difensore italiano ha definito il calcio del nuovo allenatore del Milan “propositivo“, sottolineando l’importanza di questi mesi per assimilare i concetti che stanno alla base dell’idea di calcio di Fonseca: “Impressioni sul nuovo mister? Molto positive. Le sedute sono intense e richiedono un grande sforzo. Diamo tutto per adattarci al nuovo metodo di lavoro. Fonseca ha in mente un calcio propositivo. Bisogna sfruttare questo inizio di stagione per assimilare i nuovi concetti”.

Gabbia ha poi speso belle parole anche nei confronti del neo-acquisto rossonero Alvaro Morata, trasferitosi dall’Atletico Madrid al Milan: “Alvaro è un campione d’Europa e ha vinto tanto in carriera. Adesso abbiamo in squadra un attaccante straordinario che ci aiuterà parecchio”. Ricordiamo che i rossoneri hanno pagato la clausola rescissoria dello spagnolo, versando nelle casse dei Colchoneros circa 15 milioni di euro.

Il classe 1999 ha poi parlato dell’importanza di Ibrahimovic come dirigente, dichiarando che lo svedese è sempre vicino alla squadra: “Da quando fa il dirigente è sempre vicino alla squadra. Per noi è uno stimolo in più”.

In conclusione, Gabbia si è espresso anche sulla rivalità con l’Inter, definendo i nerazzurri “una grande squadra“, ma sottolineando allo stesso tempo l’importanza di tutte le altre partite e non solo del derby: “Non ho cerchiato sul calendario il derby della quinta giornata. lo penso al prossimo allenamento e poi al match d’esordio con il Torino. Le gare con l’inter vanno affrontate al massimo, ma bisogna far bene anche nelle altre”.