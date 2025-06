Milan, svolta a sorpresa per Walker: annuncio sul futuro

Kyle Walker sembra destinato a lasciare il Milan la prossima estate: il calciatore ha dato un annuncio a sorpresa sul suo futuro

La stagione appena conclusa porta in serbo tanta delusione e voglia di rivalsa in casa Milan. I rossoneri sono chiamati a una rivoluzione piuttosto profonda che ha già riguardato la dirigenza e la panchina con gli arrivi di Igli Tare e Massimiliano Allegri e riguarderà ben presto anche la squadra.

Diversi calciatori sono pronti a vestirsi di rossonero nel prossimo futuro, ma per chi arriverà c’è anche chi è destinato a partire. Tra questi c’è anche Kyle Walker: arrivato dal Manchester City durante il calciomercato di gennaio, la sua permanenza a Milano sembra parecchio difficile. In realtà, però, sembra esserci stata una svolta a sorpresa nelle ultime ore.

Il Milan è pronto a rivoluzionare la difesa

È chiaro che uno dei reparti da cui il Milan dovrà ripartire per la sua rifondazione è sicuramente la difesa. La retroguardia dei meneghini non ha dato grandi risposte nel corso dell’ultima stagione, con tanti nomi di primo piano che hanno avuto difficoltà a trovare la continuità attesa e e blindare la porta di Maignan.

Anche l’arrivo di Walker a gennaio non ha dato del tutto i frutti sperati, tanto che il suo addio sembra scontato – anche perché non ha neanche giocato da titolare le ultime partite.

Il terzino sembrava in procinto di dire addio, come molti altri interpreti del reparto, ma le cose non sono ancora per nulla decise in relazione al suo futuro. Proprio nella giornata di oggi, infatti, si è tornati a parlare con insistenza del destino dell’ex Manchester City e in termini molto diversi rispetto agli ultimi giorni.

Annuncio di Walker sul suo futuro

Molti tifosi davano quasi per scontata la partenza dell’inglese, che non ha avuto un impatto devastante sulla stagione e l’economia del gioco del Milan. Nelle ultime ore, però, è arrivata una dichiarazione a sorpresa da parte del ragazzo.

Infatti, in occasione del paddock di Formula Uno durante il GP di Spagna, ha detto riguardo al suo futuro: “Sì, sì, forse”, riguardo alla sua possibilità di vestire la maglia dei meneghini anche per la prossima stagione. E vedremo se questa chance si tradurrà ben presto in fatti concreti da parte dei rossoneri, che sono chiamati subito a scelte pesanti.