Milan: blitz a Londra, c’è il sì di Allegri

I rossoneri guardano anche all’estero per andare a rinforzare la rosa a disposizione del tecnico livornese. E si potrebbe chiudere presto

È un Milan che si sta muovendo in modo concreto sul calciomercato. I rossoneri hanno bisogno di aprire un ciclo e per farlo c’è bisogno di andare a prendere giocatori di assoluto livello. Per questo motivo il nuovo direttore sportivo starebbe ragionando anche sulla possibilità di chiudere degli affari all’estero. Secondo le informazioni di Carlo Pellegatti, Tare sarebbe interessato ad uno dei protagonisti dell’ultima Premier League.

Una operazione di calciomercato non semplice perché l’Arsenal non avrebbe intenzione di privarsi facilmente del giocatore la prossima estate, ma il Milan comunque ha voglia di fare un tentativo per capire la fattibilità di questo affare. Per il momento siamo in una fase della valutazione e nelle prossime settimane si potrebbe decidere di sondare il terreno per provare a chiudere il colpo. Allegri ha comunque aperto a questa opzione e vedremo cosa succederà in futuro.

Calciomercato Milan: affare con l’Arsenal, i dettagli

Il Milan guarda in casa Arsenal per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri. Stando alle informazioni di Pellegatti, i rossoneri vorrebbero provare a sondare il terreno per una vecchia conoscenza del nostro campionato e l’interesse dei Gunners per Leao potrebbe portare a intavolare nel giro di davvero poco tempo una trattativa.

Il nome finito nel mirino del Milan sarebbe quello di Calafiori. Il centrale in questa stagione si è messo in mostra con l’Arsenal, ma, nonostante questo, i Gunners potrebbero cederlo nel prossimo calciomercato davanti ad una proposta importante. Si parla di un affare intorno ai 30 milioni di euro. Una cifra importante, ma i rossoneri sono pronti a puntare sulla volontà dell’ex Bologna di ritornare in Serie A e magari chiudere con un prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Senza dimenticare che l’Arsenal da tempo è interessata a Leao e i Gunners potrebbero proporre uno scambio nel prossimo calciomercato mettendo magari sul piatto proprio uno scambio con Calafiori. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se alla fine si potrà chiudere una operazione molto simile.

Mercato Milan: Calafiori obiettivo in difesa

Il Milan dovrà rinforzare la difesa e il nome di Calafiori rappresenta un profilo da tenere in considerazione. Allegri ha dato il via libera a questa operazione di calciomercato.

Ora resta da capire se i Gunners apriranno a questo trasferimento di calciomercato oppure i londinesi decideranno di inserire Calafiori in uno scambio con Leao.