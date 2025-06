Milan: scambio alla pari, Saelemaekers porta il bomber

I rossoneri potrebbero utilizzare il belga come pedina di scambio e portare alla corte di Allegri un vecchio obiettivo del club meneghino

Sono giorni di valutazioni in casa Milan. Massimiliano Allegri si è insediato ormai da qualche giorno e da martedì potrebbe iniziare a parlare con alcuni giocatori per prendere delle decisioni importanti sul loro futuro. Poi c’è da capire la situazione di Saelemaekers. Il belga, dopo un ottima stagione con la Roma, è ritornato a Milano nonostante la volontà da parte dei giallorossi di riscattarlo. Ma la valutazione dei rossoneri di 20 milioni di euro è considerata molto alta dai capitolini.

Ma attenzione all’inserimento di un altro club. Secondo le informazioni di FussballEuropa, l’Eintracht Francoforte avrebbe fatto un sondaggio per capire la disponibilità del Milan di cedere Saelemaekers nel prossimo calciomercato. Nessuna chiusura da parte di Tare, ma alle condizioni del club meneghino. E non è da escludere che il direttore sportivo rossonero possa rilanciare magari proponendo uno scambio secco per rinforzare la rosa di Allegri.

Calciomercato Milan: Saelemaekers in Bundesliga, lo scambio sblocca l’affare

Dalla Bundesliga sono diversi i club che hanno sondato il terreno per Saelemakers, ma l’Eintracht Francoforte sarebbe quella in pole position considerato anche il fatto che parliamo di una squadra molto prestigiosa e destinata a fare un campionato importante. Per il momento si è nel campo delle ipotesi. Non si hanno trattative reali, ma un semplice sondaggio per capire la reale volontà di Tare e di Allegri di privarsi del belga.

E il Milan potrebbe rilanciare mettendo sul piatto uno scambio con Wahi. L’attaccante è un vecchio obiettivo dei rossoneri, ma ora Saelemaekers è destinato a sbloccare la trattativa di calciomercato. Allegri, che dovrà decidere il destino di Jovic e Abraham, ha bisogno di un attaccante che possa affiancare Gimenez e il francese sembra essere il nome giusto sia per costi che per qualità.

Il classe 2003 ha una valutazione intorno ai 20 milioni di euro, la stessa di Saelemaekers. Per questo motivo non è da escludere che si possa immaginare ad uno scambio nonostante l’arrivo solamente lo scorso gennaio durante il calciomercato invernale. Ma Wahi potrebbe cambiare ancora una volta squadra.

