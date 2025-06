Non solo Calafiori, il Milan lo riporta in Italia: il sostituto di Reijnders

Il Milan è molto attivo sul calciomercato in entrata: oltre al nome di Calafiori, spunta il ritorno in Italia per sostituire Reijnders

I rossoneri si sono messi alle spalle una stagione molto negativa dall’inizio alla fine, fatta eccezione per la Supercoppa italiana, che è stato comunque un trofeo messo in bacheca per il Milan. Ora bisogna guardare avanti e la dirigenza ha già fatto dei passi in avanti importanti per programmare il prossimo futuro.

Infatti, la casella vuota del direttore sportivo è stata riempita da Igli Tare e per la panchina è arrivato Massimiliano Allegri, una sicurezza e un allenatore che conosce già molto bene l’ambiente. Ora si attendono delle mosse importanti anche sul calciomercato, con la sensazione che andranno via dei big, ma arriveranno anche dei profili piuttosto importanti per sostituirli.

Da Reijnders a Calafiori: le ultime sul calciomercato del Milan

Il Milan dovrà costituire un tesoretto importante attraverso le uscite. In tal senso, attenzione al nome di Tijjani Reijnders, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester City per una cifra attorno ai 70 milioni di euro. L’olandese potrebbe essere decisivo nel sistema di gioco di Pep Guardiola.

In difesa, intanto, è spuntato un profilo molto importante, quello di Riccardo Calafiori. Il centrale piaceva molto già la scorsa stagione prima che si trasferisse all’Arsenal la scorsa stagione. Ora il suo nome è tornato in ballo e piace a Massimiliano Allegri, ma non sarà facile strapparlo ai Gunners.

I londinesi, infatti, hanno speso una cifra davvero consistente per arrivare a lui dopo l’exploit al Bologna e in Nazionale, e nonostante qualche infortunio di troppo, hanno intenzione di continuare a puntarci. Il Milan comunque farà un tentativo, in attesa di un altro colpo sulla trequarti.

De Paul è il nome nuovo per la trequarti

Certo, Tare dovrà muoversi anche per sostituire al meglio Reijnders, probabilmente il calciatore più decisivo degli ultimi mesi. Non è detto che debba arrivare per forza un giovane, ma potrebbe trattarsi di un calciatore nel pieno della carriera come Rodrigo De Paul.

L’argentino conosce bene il campionato italiano e piace da tempo ad Allegri. Non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con l’Atletico Madrid, per cui il suo trasferimento in Serie A non è utopia. Per lui, occhio anche alla concorrenza dell’Inter.