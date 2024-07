Milan, la trattativa resta viva: i rossoneri continuano a guardare in Premier League

La pista che porta in Premier League resta ancora in piede. La società rossonera non perde di vista il calciatore.

Dopo aver chiuso l’operazione Morata, il Milan in questo frangente di calciomercato ha rivolto la proprio sguardo su alcuni profili in particolare. Sono diversi i nomi che stanno orbitando con costanza intorno all’ambiente rossonero, tra questi ci sono quelli più gettonati: Fullkrug, Pavlovic, Fofana e Samardzic.

Nella lista degli obiettivi del Milan continua ad esserci anche il profilo legato ad Emerson Royal. L’operazione, infatti, sarebbe ancora viva per il terzino destro del Tottenham. Il club rossonero non avrebbe mollato affatto la pista che porta al brasiliano, tenendo in piedi i contatti con gli Spurs.

Emerson Royal resta nel mirino del Milan

Tra gli obiettivi primari in questa sessione di mercato del Milan continua ad esserci il nome di Emerson Royal. Seppur i rumors sul brasiliano siano diminuiti nel corso degli ultimi giorni, la società lombarda starebbe continuano a premere il piede sull’acceleratore per cercare di garantirsi le prestazioni del terzino del Tottenham.

I dialoghi con gli Spurs starebbero proseguendo. Il Milan starebbe spingendo per trovare un’intesa con la società di Premier League. La compagine lombarda starebbe continuando a considerare il Emerson Royal il principale nome per rinforzare la catena di destra. La trattativa sarebbe ancora in piede, anche se gli Spurs resta fermo nelle proprie intenzioni.

Le condizioni del Tottenham sono abbastanza chiara. Per il terzino brasiliano, gli Spurs vorrebbero una somma che va oltre i 20 milioni di euro. Cifra che per ora il Milan non avrebbe voglia di sborsare. La società rossonera, di fatto, conta di stappare un accordo con un’offerta più bassa.

Per arrivare alla conclusione positiva dell’operazione, al Milan mancherebbe solo l’intesa con il Tottenham, avendo trovato da tempo l’accordo con l’entourage del calciatore brasiliano. Infatti, Emerson Royal avrebbe già dato il suo benestare per l’eventuale trasferimento all’ombra di Milano.

Dopo l’avventura agli Spurs, il terzino classe 1999 cerca un club che partecipi alla Champions League e che gli dia un ruolo centrale nel progetto. Garanzie che il Milan avrebbe messo sul piatto per convincere il calciatore a sposare il progetto rossonero.

Proprio in merito alla campagna acquisti rossonera, nella giornata di ieri è avvenuto un summit a Casa Milan. Alla riunione erano presenti Gerry Cardinale, Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Le alte sfere della società lombarda ha fatto il punto della situazione sul fronte mercato, mettendo in evidenza quattro nomi specifici per rinforzare la rosa.

Emerson Royal, Fullkrug, Pavlovic e Fofana, sarebbero questi gli obiettivi primordiali del Milan di questa estate. In maniera più defilata, c’è Samardzic dell’Udinese. Per i primi quattro, la società rossonera vanterebbe già una base di accordo. In questi giorni, il Milan starebbe lavorando per trovare l’intesa con i rispettivi club.