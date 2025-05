Milan, si lavora sulla regia: spunta una nuova idea, è sfida al club spagnolo

Il mercato del Milan parte probabilmente dal centrocampo, un reparto che ha evidenziato non poche difficoltà. Il club ci punta sul serio.

Una stagione da dimenticare e il Milan sta lavorando fin da subito per fermare la tempesta e provare a rinforzare la rosa in diversi reparti. Si lavora su giocatori pronti ma seguendo il pensiero di Redbird devono essere giovani e con grande prospettiva, e la società lavora tra le altre cose su nomi italiani.

Sulla lista della dirigenza ci sono vari nomi, ma quel che si può dire certo è che a questa squadra manca qualcosa a centrocampo, specialmente per la regia e con Reijnders (tra l’altro adattato in quel ruolo) vicino alla partenza il club non ha molta qualità in mezzo al campo. Per questo servono un paio di rinforzi e oltre al solito Ricci del Torino, accostato a più riprese, spunta un nome nuovo del campionato italiano.

Mercato Milan, si pensa seriamente all’ex Juventus

Secondo quanto riportato dai colleghi di Calciomercato.it il Milan è seriamente interessato al centrocampista del Venezia Hans Nicolussi Caviglia. Il giocatore ha deluso commettendo un fallo da rigore nell’ultima sfida contro la Juve, tra l’altro sua ex squadra, ma ha offerto comunque un’ottima stagione ed è un nome molto interessante ed ancora abbastanza giovane.

Secondo il portale il Milan c’è ma occhio alla concorrenza con il Villarreal che è molto interessato al giocatore. Tra le altre cose in passato Nicolussi Caviglia è stato accostato anche all’Inter, ma i nerazzurri ora non sarebbero più in prima linea.