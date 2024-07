Milan, decisivo Cardinale: è fatta per il secondo acquisto

La Gazzetta dello Sport lancia un’ultim’ora clamorosa. Il Milan ha praticamente chiuso il secondo acquisto dell’estate. C’è la data dell’arrivo a Milano.

Ci siamo quasi: il Milan ha “virtualmente” chiuso il secondo acquisto della sua estate. A riportare la notizia è la Gazzetta dello Sport, che informa che è stato decisivo l’arrivo di Gerry Cardinale a Milano nella giornata di oggi. Come vi abbiamo raccontato, il patron è sbarcato a sorpresa in Italia, avendo affrontato diversi impegni in questi giorni in Europa. Ha incontrato tutta la dirigenza, compreso il Presidente Scaroni, e si è parlato di mercato. Tra nomi e budget, la programmazione è più che definita. E c’è stata una telefonata col Monaco cruciale per chiudere l’affare Fofana.

Sì, il Milan e il club francese hanno raggiunto una base d’intesa di 14 milioni di euro di parte fissa. Restano da decidere i bonus e le loro condizioni, ma è praticamente fatta. La rosea sottolinea che l’affare si chiuderà nel giro di 48/72 ore e che il calciatore potrebbe raggiungere la squadra di Fonseca il 2 agosto, insieme ai connazionali Theo Hernandez e Mike Maignan. I tre sono stati insieme impegnati agli Europei con la Francia. Insomma, sembra distante pochi centimetri il secondo acquisto dell’estate rossonera. Fonseca avrà finalmente il suo mediano davanti la difesa: muscoli e centimetri per aiutare una retroguardia che ha subito troppi gol la scorsa stagione.

E la Gazzetta dice anche di più: Fofana firmerà un quadriennale e non un quinquennale come si era pensato. Per lui pronto uno stipendio doppio rispetto all’attuale. Guadagnerà circa 3 milioni al Milan. Le visite mediche potrebbero arrivare nelle prossime ore!