Milan-Theo Hernandez, è guerra: il rossonero va contro la società

Rapporto ormai ai minimi storici tra il Milan e Theo Hernandez. Il terzino francese ha preso una posizione contro la società rossonera.

È già cominciata la rivoluzione in casa Milan. Il club rossonero sta portando una ventata d’aria nuova all’organico con all’orizzonte diversi colpi in entrata, ma anche diversi colpi in uscita. La cessione di Reijnders al Manchester City è ormai cosa fatta, ma quello dell’olandese non sarà di certo l’unico addio illustre.

Tra i top rossoneri, ad essere con le valigie in mano sono anche Mike Maignan e Theo Hernandez, entrambi con il contratto in scadenza nel 2026. Per il portiere francese è sempre più concreta l’ipotesi Chelsea, più complessa è invece la situazione all’ex Real Madrid. Su Theo Hernandez sono forti le sirene arabe dell’Al Hilal, ma il rossonero potrebbe avere idee diverse.

Theo Hernandez, il futuro dipende da lui: può anche restare al Milan in scadenza

Come riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, sarà Theo Hernandez a scegliere la soluzione ideale per il suo futuro. Al momento l’Arabia Saudita non stuzzica più di tanto il francese, con il numero 19 rossonero che spera ancora nella chiamata di un top club europeo. Non è poi da scartare la clamorosa ipotesi di una permanenza di Theo Hernandez al Milan anche con il contratto in scadenza.

Chiaramente il Milan spera in un esito diverso. Il Diavolo vuole cedere il giocatore in estate così da poter guadagnare qualcosa dall’addio del francese. Guadagno che ovviamente non arriverebbe in caso di addio a parametro zero al termine della prossima stagione.

È dunque scontro totale tra le parti con una “guerra” che rischia di protrarsi per tutta la durata l’estate. La sensazione è che al momento solo l’offerta di un top club europeo potrebbe far tutti contenti.

Theo Hernandez-Al Hilal: il Milan spinge per la fumata bianca

Sulla lista dei desideri di Simone Inzaghi all’Al Hilal c’è proprio Theo Hernandez. Il club saudita ha già presentato un’offerta da 35 milioni di euro, accolta a braccia più che aperte dal Milan. Al momento però non è ancora arrivato il sì del francese che non è totalmente convinto dalla destinazione.

La situazione è in continua evoluzione e nelle prossime ore è anche prevista una telefonata tra Inzaghi e Theo Hernandez con l’ex tecnico dell’Inter che proverà a convincere il giocatore. Dunque al Milan non resta che tifare Simone Inzaghi. Dirlo anche solo un paio di giorni fa avrebbe fatto ridere in molti.